Fallida aprobación sobre elevar rango de la CICIH obedece a una estrategia política

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La fallida aprobación de la reforma del artículo 232 para elevar a rango constitucional la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) obedece a una estrategia y solo denota la falta de voluntad política, señalaron diversos sectores tras el fiasco suscitado el miércoles en el Congreso Nacional (CN).

“Ese proyecto de ley, tal como lo podemos ver, presenta un imposible jurídico. Primero, tiene que firmarse el convenio y, ahí, ya se le pueden dar las facultades”, detalló la exvocera de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón. Agregó: “Sin temor a equivocarme, podría decir que se trata de una falta de voluntad política del Estado de Honduras. Yo diría que la CICIH está demorando en llegar porque no hay una correcta voluntad política y lo que ha ocurrido en el Congreso, yo no culparía a los legisladores que votaron o no votaron”.