Olban Valladares: “No hay dictadura o tiranía que no tenga sus días contados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El analista político Olban Valladares fue del criterio que toda dictadura tiene su fin ya que el pueblo se cansa y termina buscando nuevas opciones, algo que se prevé puede suceder en las elecciones de Venezuela.

El experto vio como un error que la presidenta Xiomara Castro diera un respaldo en junio pasado a Nicolás Maduro, en virtud de las diversas violaciones de derechos humanos al soberano.

¿Qué valoraciones tiene sobre estos comicios de Venezuela?

Venezuela podría sumarse a las nuevas tendencias que es el rompimiento de las viejas estructuras y esto es una lección para los gobiernos de América Latina en el sentido que no hay gobierno ilegítimo, no hay dictadura, tiranía o imperio que no tenga sus días contados y más temprano que tarde la voluntad del pueblo soberano entierra las pretensiones del continuismo. Aún con Hugo Chávez ya había muchos opositores y con Maduro se acrecentaron todos los actos de imposición política y de sometimiento al pueblo.