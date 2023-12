Luis Redondo sobre suspensión de visas: “No he sido notificado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo reaccionó esta noche luego de la suspensión de visas por parte del gobierno de Estados Unidos contra políticos y diputados implicados en acciones antidemocráticas.

Redondo reveló que él no ha sido notificado y que prefiere abstenerse a responder a ese tipo de acusaciones. En una comparecencia de prensa, el titular del Poder Legislativo expresó que “yo no he sido notificado. Honduras es un país independiente, nosotros debemos de actuar con dignidad, olvidarnos nosotros de cualquier tipo de injerencias o de actuar por temor”.

Prosiguió: “estoy aquí para actuar con determinación, con honradez y con dignidad, ninguna injerencia de ningún país va determinar cuál va ser la conducta que nosotros vamos a tener en las decisiones de este poder del estado”.