TJE declara inadmisibles apelaciones del excandidato Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanzó este lunes 5 de enero en la atención de los recursos poselectorales, al someter 20 expedientes al conocimiento del pleno jurisdiccional. De estos, los primeros tres, presentados por la representante legal del excandidato presidencial Salvador Nasralla, fueron inadmitidos. Con la inadmisión de los recursos presentados por la abogada Karla Romero a favor de Salvador Nasralla del Partido Liberal, el TJE reafirmó la determinación en primera instancia del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien dio el triunfo a Nasry Asfura del Partido Nacional. Sobre el tipo de recurso invocado por Romero en el recurso, Flores Urrutia fue enfático al aclarar que lo procedente era la apelación contra la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre.

"El recurso que tuvo que haber invocado era el de apelación contra la declaratoria del Consejo Nacional Electoral en el nivel presidencial", afirmó, y cuestionó la figura utilizada al agregar que "la afirmativa o negativa ficta electoral es completamente extemporánea e incoherente". El magistrado presidente detalló que el Tribunal recibió 97 recursos en total. "Son 97 por todas. De esas, ya puedo decir que tres, presentadas por la abogada Karla Romero, fueron inadmitidas", precisó, al señalar que el resto deberá ser conocido por el pleno para decidir su admisión o rechazo. La determinación fue tomada en sesión de pleno por una votación en mayoritaria de dos a uno. Mario Flores Urrutia, presidente del órgano jurisdiccional, anunció que mañana martes 6 de enero se realizará un nuevo pleno para definir si proceden o no los recuentos jurisdiccionales, los que todavía se encuentran en proceso de análisis. "En este pleno jurisdiccional se sometieron a conocimiento 20 que ya fueron asignados para estudio y el día de mañana vamos a tener el pleno jurisdiccional para poder determinar si proceden o no los recuentos jurisdiccionales", explico.