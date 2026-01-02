TJE prepara recuentos con recursos limitados y alta carga procesal

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el cierre del proceso de recepción de recursos, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entra de lleno en la fase jurisdiccional, una etapa marcada por la organización logística, la definición de plenos y la preparación de los recuentos electorales. El magistrado presidente del TJE, Mario Flores, informó que hasta el momento se registran aproximadamente 30 recursos de apelación, con un mayor repunte en las corporaciones municipales. “No tengo el dato exacto a mano, pero sí va repuntando las corporaciones municipales de estas solicitudes de recursos de apelación”, señaló. Flores explicó que este viernes 02 de enero, el TJE desarrolló un pleno administrativo con el objetivo de definir la logística y la capacitación del personal que participará en los recuentos jurisdiccionales.

"Tenemos un pleno administrativo para ya definir la logística, definir la capacitación del personal que va a servir en estos recuentos jurisdiccionales", indicó. En cuanto a los recursos financieros, el magistrado reconoció limitaciones presupuestarias para atender esta etapa del proceso, por lo que el Tribunal se encuentra gestionando apoyos. "Hemos identificado unos pequeños fondos, pero aun así vamos a necesitar ayuda de la sociedad civil", manifestó, aclarando que el pleno administrativo abordó únicamente temas logísticos. El presidente del TJE confirmó que a partir de mañana sábado iniciarán los plenos jurisdiccionales, comenzando con los primeros recursos de apelación a nivel presidencial. Asimismo, aseguró que ya existe coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar los espacios y la logística necesaria para los recuentos. "Ya tenemos la logística, ya tenemos la coordinación con el Consejo Nacional Electoral para los espacios y la logística que necesitamos para los recuentos jurisdiccionales", precisó Flores Urrutia.

El magistrado presidente recordó que el propio CNE, en su declaratoria del 30 de diciembre, informó que entre 61 y 65 alcaldías municipales no lograron completar los escrutinios especiales, situación que incrementa la carga de trabajo del Tribunal. “Estamos ahí haciendo milagros”, expresó, al tiempo que hizo un llamado directo a la clase política, especialmente a los diputados que buscan la reelección. “Ellos van a ser usuarios del Tribunal de Justicia Electoral en los procesos electorales y aquí están los resultados, estamos en apuros para poder resolver los problemas o los derechos electorales que se les han sido vulnerados”, señaló. Sobre la admisibilidad de los recursos, el magistrado fue enfático en que no todo reclamo puede someterse a un proceso jurisdiccional si no cumple con los requisitos legales. “Tienen que ser precisos, tienen que tener ese cuidado con los apoderados legales, que la petición sea concreta, precisa y sobre todo dentro del término legal”, advirtió. Flores rechazó que esta etapa sea un simple trámite administrativo y sostuvo que el TJE tiene una responsabilidad clave para brindar certeza al proceso electoral.