Este viernes 2 de enero vence plazo para presentar recursos ante el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 2 de enero, a las 12:00 de la medianoche, vence el plazo legal para que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reciba recursos de apelación e impugnación relacionados con los resultados del proceso electoral 2025.

De acuerdo con lo informado por el presidente del Tribunal, Mario Flores Urrutia, al inicio del proceso de recepción, el término para la interposición de reclamos está establecido en la Ley Electoral, la cual concede tres días posteriores a la declaratoria oficial de resultados para que los actores políticos o ciudadanos que se consideren agraviados puedan acudir ante el órgano jurisdiccional.

El magistrado explicó que, en esta etapa poselectoral, el Tribunal de Justicia Electoral se encuentra trabajando en plazo extendido, con el objetivo de garantizar la recepción de los recursos que sean presentados dentro del tiempo legalmente establecido.