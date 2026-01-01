Este viernes 2 de enero vence plazo para presentar recursos ante el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 2 de enero, a las 12:00 de la medianoche, vence el plazo legal para que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reciba recursos de apelación e impugnación relacionados con los resultados del proceso electoral 2025.
De acuerdo con lo informado por el presidente del Tribunal, Mario Flores Urrutia, al inicio del proceso de recepción, el término para la interposición de reclamos está establecido en la Ley Electoral, la cual concede tres días posteriores a la declaratoria oficial de resultados para que los actores políticos o ciudadanos que se consideren agraviados puedan acudir ante el órgano jurisdiccional.
El magistrado explicó que, en esta etapa poselectoral, el Tribunal de Justicia Electoral se encuentra trabajando en plazo extendido, con el objetivo de garantizar la recepción de los recursos que sean presentados dentro del tiempo legalmente establecido.
Asimismo, reiteró que el cumplimiento de los plazos es de carácter obligatorio y que el TJE únicamente puede conocer aquellos recursos que ingresen dentro del término fijado por la ley, como parte del principio de legalidad que rige los procesos electorales.
Una vez concluido el plazo, el Tribunal procederá conforme a derecho con la tramitación y análisis de los recursos admitidos, en una fase determinante para la firmeza de los resultados y la conclusión del proceso electoral.
Hasta ahora se conoció el Tribunal de Justicia Electoral recibió recursos en los tres niveles electivos, los cuales en su mayoría han sido presentados por candidatos del Partido Liberal.
Desde antes de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia Electoral había recibido apelaciones. Sin embargo, tras la publicación de los resultados, el plazo para la presentación de recursos se reduce a tres días posteriores.