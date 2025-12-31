TJE recibe primeras apelaciones de resultados en los tres niveles electivos

Flores Urrutia detalló que, hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre, se han presentado tres recursos de apelación a nivel presidencial, uno a nivel de diputaciones y otro correspondiente a corporación municipal .

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) , Mario Flores Urrutia , confirmó que ese órgano jurisdiccional ya recibió los primeros recursos de apelación relacionados con inconformidades sobre los resultados de las elecciones generales .

Precisó que los tres recursos de apelación en el nivel presidencial fueron interpuestos por la abogada Karla Romero en representación del Partido Liberal.

El titular del TJE agregó que también se presentó un recurso de apelación a nivel de diputado, igualmente interpuesto por la apoderada legal del Partido Liberal.

Asimismo, indicó que el recurso de apelación a nivel de corporación municipal corresponde a un aspirante liberal a la alcaldía de Valle de Ángeles.

Flores Urrutia explicó que, en caso de que el tribunal admita los recursos de apelación, existe la posibilidad de que los procesos sean sometidos a recuentos jurisdiccionales.

“Si miramos que se necesita un recuento jurisdiccional, pues se practica y se señala el día y la hora, con observación nacional, internacional y la presencia de medios de comunicación”, expresó.