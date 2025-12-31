TJE trabajará miércoles 31 y jueves 1 para recibir impugnaciones tras declaratoria

El magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, dijo que el órgano enfrentará desafíos para resolver los recursos, pues solo poseen 30 empleados y el Congreso se negó a aprobar el presupuesto

    El TJE electoral irá a pleno este 31 de diciembre para acelerar decisiones administrativas y judiciales relacionadas a la declaratoria.

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) laborará este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero para recibir las impugnaciones y recursos de apelación derivados de la declaratoria de las elecciones generales de 2025 de los niveles de diputados y corporaciones.

Así lo informó su magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, quien expresó que se habilitó esta jornada especial debido a los desafíos que enfrentan para resolver las causas a la brevedad posible.

El magistrado recordó que las personas que se consideran afectadas por los resultados consignados en declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) disponen de un plazo de tres días hábiles para presentar sus reclamos conforme a la normativa electoral vigente.

Flores Urrutia explicó que, ante ese escenario, este miércoles se desarrollará en horas de la mañana un pleno administrativo y, por la tarde, un pleno jurisdiccional, con el objetivo de dar mayor celeridad al conocimiento de los recursos de impugnación y apelación que sean interpuestos ante el tribunal.

Asimismo, detalló que el TJE atenderá este día hasta las 10:00 de la noche, mientras que el jueves 1 de enero de 2026 las labores se retomarán a partir de las 10:00 de la mañana, a fin de garantizar el acceso a la justicia electoral dentro de los plazos establecidos.

El magistrado también hizo un llamado a los candidatos que se consideran afectados para que presenten formalmente sus reclamos y exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a acompañar el proceso, en un contexto de alta demanda institucional.

Finalmente, señaló que el tribunal enfrenta limitaciones operativas, ya que cuenta únicamente con una treintena de empleados para evacuar los recursos presentados, debido a que el Congreso Nacional no aprobó el presupuesto institucional del TJE.

