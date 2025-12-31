TJE trabajará miércoles 31 y jueves 1 para recibir impugnaciones tras declaratoria

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) laborará este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero para recibir las impugnaciones y recursos de apelación derivados de la declaratoria de las elecciones generales de 2025 de los niveles de diputados y corporaciones.

Así lo informó su magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, quien expresó que se habilitó esta jornada especial debido a los desafíos que enfrentan para resolver las causas a la brevedad posible.

El magistrado recordó que las personas que se consideran afectadas por los resultados consignados en declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) disponen de un plazo de tres días hábiles para presentar sus reclamos conforme a la normativa electoral vigente.

Flores Urrutia explicó que, ante ese escenario, este miércoles se desarrollará en horas de la mañana un pleno administrativo y, por la tarde, un pleno jurisdiccional, con el objetivo de dar mayor celeridad al conocimiento de los recursos de impugnación y apelación que sean interpuestos ante el tribunal.