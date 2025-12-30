TJE ya recibió cuatro recursos de apelación y advierte falta de personal para resolverlos

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, informó que hasta el momento se han recibido cuatro recursos de apelación relacionados con las pasadas elecciones generales en Honduras, la mayoría correspondientes al nivel presidencial.

“Hemos recibido 4 recursos de apelación; en el nivel presidencial se presentaron 3 recursos, también se presentó por el municipio de Valle de Ángeles y hasta el momento esos son recursos que se han presentado ante el Tribunal de Justicia Electoral”, detalló el funcionario en HCH.

Flores Urrutia explicó que, aunque la ley concede hasta 30 días para resolver estos recursos, el contexto político obliga a una respuesta más rápida. “La ley establece que nosotros tenemos un plazo hasta de 30 días; obviamente el Tribunal de Justicia Electoral, viendo las fechas de las transiciones de la alternabilidad de poder en los tres niveles electivos, es bien corto”.