TJE ya recibió cuatro recursos de apelación y advierte falta de personal para resolverlos

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, informó que hasta el momento se han recibido cuatro recursos de apelación relacionados con las pasadas elecciones generales en Honduras, la mayoría correspondientes al nivel presidencial.
“Hemos recibido 4 recursos de apelación; en el nivel presidencial se presentaron 3 recursos, también se presentó por el municipio de Valle de Ángeles y hasta el momento esos son recursos que se han presentado ante el Tribunal de Justicia Electoral”, detalló el funcionario en HCH.
Flores Urrutia explicó que, aunque la ley concede hasta 30 días para resolver estos recursos, el contexto político obliga a una respuesta más rápida. “La ley establece que nosotros tenemos un plazo hasta de 30 días; obviamente el Tribunal de Justicia Electoral, viendo las fechas de las transiciones de la alternabilidad de poder en los tres niveles electivos, es bien corto”.
En ese sentido, el magistrado afirmó que el TJE tiene un compromiso ineludible con la ciudadanía. “Tenemos un compromiso completamente ineludible con la sociedad civil, con el pueblo hondureño, de sacar lo más pronto posible estos recursos”.
No obstante, advirtió que el tribunal enfrenta serias limitaciones operativas debido a la falta de presupuesto. “Hemos habilitado días y horas, pero carecemos del personal a raíz de la negativa que tuvo el Congreso Nacional de aprobarnos el presupuesto”, explicó, al tiempo que reveló que “tuvimos varias reuniones en la presidencia del Congreso Nacional y nunca nos aprobaron el presupuesto”.
Ante esta situación, anunció que se buscará apoyo externo para reforzar el trabajo del tribunal. “Mañana habrá sesión de pleno y la presidencia hará la solicitud para hacer un llamado a la Confraternidad Evangélica de Honduras, a las universidades, para poder colaborarnos con el recurso humano y capacitarlo lo más pronto posible”, indicó.
Flores Urrutia fue enfático en señalar que el número de empleados actuales es insuficiente para atender los recursos presentados. “Contamos con 34 personas, así jamás podremos darle una respuesta efectiva”.