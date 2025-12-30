Ministerio Público anuncia acciones judiciales tras declaratoria oficial de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que el Ministerio Público actuó “con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático” durante el desarrollo de las elecciones generales, al tiempo que dejó claro que no intervino ni interrumpió ninguna de las etapas del proceso electoral.

Zelaya explicó que la actuación del ente acusador se mantuvo dentro del marco legal y que cualquier acción se realizará únicamente después de emitida la declaratoria oficial de los comicios.

“Una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral”, manifestó.