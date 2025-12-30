Ministerio Público anuncia acciones judiciales tras declaratoria oficial de elecciones

El fiscal general aseguró que el MP respetó todas las etapas del proceso electoral y anunció que emprenderán acciones judiciales para esclarecer posibles irregularidades

    El fiscal general anunció que habrá acciones judiciales tras declaratoria oficial de elecciones.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 19:10

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que el Ministerio Público actuó “con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático” durante el desarrollo de las elecciones generales, al tiempo que dejó claro que no intervino ni interrumpió ninguna de las etapas del proceso electoral.

Zelaya explicó que la actuación del ente acusador se mantuvo dentro del marco legal y que cualquier acción se realizará únicamente después de emitida la declaratoria oficial de los comicios.

“Una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral”, manifestó.

El fiscal general advirtió que no se tolerarán irregularidades que vulneren el resultado expresado en las urnas, subrayando que “ningún acto que atente contra la voluntad popular y, por ende, contra la soberanía quedará en la impunidad”.

Zelaya afirmó que estas acciones buscan sentar un precedente histórico en el país, enfatizando que se pretende evitar la repetición de conductas que dañen el sistema democrático.

“Se establecerá un precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho”, concluyó.

