¿Cómo queda integrado el Congreso Nacional 2026-2030?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes —30 de diciembre— a los diputados que conformarán el Congreso Nacional 2026-2030.

En conferencia de prensa, las consejeras propietarias del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona dijeron que el nuevo hemiciclo estará representado por cinco partidos políticos, todos elegidos en los comicios generales del pasado 30 de noviembre de 2025.

En este caso, el Partido Nacional será la fuerza mayoritaria en el Legislativo, seguido del Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre). El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) tendrá ganó dos diputaciones, mientras que la Democracia Cristiana (DC) suma una.

Los datos oficializados muestran que ninguna de las tres fuerzas políticas por sí sola alcanza la mayoría simple (65 votos) y, mucho menos, la mayoría califica (86 votos).

El CNE dijo que las nuevos diputados estarán en el Congreso desde el 21 de enero de 2026 hasta el 21 de enero de 2030.

El siguiente gráfico muestra cómo estará integrado el nuevo Congreso Nacional de Honduras.