Ciudadanización de las mesas y segunda vuelta toman fuerza en comisión del CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional comenzó con los trabajos de revisión para definir las reformas electorales que podrían aplicarse en el proceso de 2029, con el objetivo de identificar los principales cambios que demanda la ciudadanía tras las últimas elecciones.
El presidente de la comisión legislativa especial para asuntos electorales, Antonio Rivera Callejas, advirtió que podría renunciar a su cargo si no se alcanzan consensos entre las fuerzas políticas antes del mes de octubre.
“De aquí a octubre, si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar”, expresó.
El congresista subrayó que algunas reformas requieren aprobación en dos legislaturas por implicar cambios constitucionales. “Tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años”, dijo.
Temas en discusión
Entre los principales puntos abordados en la primera reunión destacan la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas, la elección de diputados por distrito y la ampliación del plazo de 30 días que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir la declaratoria oficial de resultados.
La diputada liberal Alia Kafati informó que la reunión permitió plantear una lluvia de ideas sobre temas prioritarios. “La reunión fue más para una lluvia de ideas, pero hablamos de cosas principales que sentimos que la población está pidiendo a raíz de la última elección, como es la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas”, declaró.
Añadió que también se discutió la posibilidad de modificar el quórum en el pleno del CNE para evitar retrasos en el cronograma electoral, como ocurrió en los comicios de 2025.