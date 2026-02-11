"Se fueron a dormir y no despertaron": Causa de muerte de hondureña, su esposo y dos hijos en EE UU

El "sueño americano" para la hondureña Rebeca Santos y su familia no terminó por falta de oportunidades, sino por un enemigo silencioso que les impidió volver a despertar. La familia fue hallada muerta dentro de en su vivienda ubicada en Ocala, Condado de Marion, en Florida, Estados Unidos esta semana. ¿Cuál fue la causa de muerte? A continuación los detalles.
Las víctimas fueron identificadas como Rebeca Santos, una hondureña de 37 años; su esposo de origen dominicano, Yohan Sánchez; y sus dos hijos, Michael, de 15 años, y el pequeño Samuel, de apenas dos años.
La última vez que supieron de ellos con vida fue el pasado 4 de febrero. Días después, la alerta llegó a las autoridades, pero no de un vecino, sino de miembros de la iglesia en la que eran pilares.
El jueves 5 de febrero, Michael, el hijo mayor, estaba asignado para predicar ante los jóvenes. Su silla vacía y el silencio de sus teléfonos móviles encendieron las alarmas de una comunidad que nunca los veía faltar.
Cuando los agentes de la Oficina del Sheriff ingresaron a la vivienda a las 10:25 de la noche del viernes 6 de febrero, se encontraron con una escena devastadora. Los cuatro se habían ido a dormir y simplemente no despertaron. No hubo gritos, no hubo forcejeos.
La principal hipótesis de las autoridades apunta a una intoxicación por monóxido de carbono (CO). Según la Asociación Dominicana de Norte-Central Florida, este "asesino invisible" fue el responsable de la tragedia. Se trata de un gas que no se puede ver, oler ni sentir, y que invade los pulmones hasta causar la muerte en pleno sueño.
Rebeca y Yohan llevaban cinco años de matrimonio y una vida entera de planes. Habían dejado Tegucigalpa buscando un mejor futuro y, aunque inicialmente se establecieron en la fría Boston, recientemente se habían mudado al sol de Florida. "Estaban contentos de haberse mudado porque Boston es muy frío", manifestó la hermana de Rebeca, Ruth Santos.
Aunque se descartó la participación de terceros o enemistades, la familia espera un reporte "explícito" que aclare las inconsistencias y confirme si fue un fallo en el sistema de calefacción o ventilación lo que provocó la acumulación del gas.
El impacto de la noticia ha sido un golpe seco para la diáspora hondureña y dominicana. "Es devastador. Nadie está preparado para recibir una noticia así, y menos de una familia completa", manifestó la hermana de la hondureña.
Mientras las investigaciones concluyen, los cuerpos de la familia Sánchez-Santos serán trasladados de regreso a Boston. Allí, donde comenzó su camino en Estados Unidos, serán sepultados por sus familiares