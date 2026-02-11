"Se fueron a dormir y no despertaron": Causa de muerte de hondureña, su esposo y dos hijos en EE UU

El "sueño americano" para la hondureña Rebeca Santos y su familia no terminó por falta de oportunidades, sino por un enemigo silencioso que les impidió volver a despertar. La familia fue hallada muerta dentro de en su vivienda ubicada en Ocala, Condado de Marion, en Florida, Estados Unidos esta semana. ¿Cuál fue la causa de muerte? A continuación los detalles.