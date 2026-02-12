Horóscopo de hoy: Leo y Virgo, entre sorpresas laborales y tensiones a evitar

Tegucigalpa, Honduras.- El momento invita a actuar con prudencia y atención a los detalles.

Leo recibe estímulos positivos en el trabajo, siempre que mantenga a raya los gastos y no ponga en riesgo su estabilidad económica.

Virgo, en cambio, deberá estar alerta ante personas que intentan generar conflictos o cargarle problemas ajenos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Superarás una mala racha en la oficina gracias a tu interés y esfuerzo. Puedes recibir una compensación económica que te solucione el mes. Varios de tus amigos intentarán mediar en un negocio que no te interesa. Quítate de en medio cuanto antes.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te van a proponer una oferta profesional que será todo un reto para ti, aunque al principio te parezca demasiado complicada. Saca todo el partido a tu amplia experiencia laboral. Estás animado y tienes fuerza para dar energía a los que te rodean.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu honestidad te va a sacar de un apuro laboral. Te van a someter a un interrogatorio debido a algo que ha pasado en la empresa, y el decir toda la verdad te ayudará más de lo que parece.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aunque tú te sientas mal por los nervios que padeces últimamente, piensa que tu pareja y tu familia también los sufren, de forma que no lo pagues con ellos a las primeras de cambio. Te convendrá pedir perdón las veces que sean necesarias.

LEO (23 julio - 22 agosto). No te compliques la vida metiéndote en gastos que no podrás asumir en un plazo razonable; valoras demasiado el equilibrio financiero para meterte en líos innecesarios. El trabajo te deparará sorpresas muy apetecibles. Sigue en esa línea.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Ándate con cuidado, hay alguien por ahí que está empeñado en hacerte la vida imposible en el día de hoy. Tiene fijación contigo y pretende hacerte pagar sus problemas. Es posible que sea un Leo, en cualquier caso, se lo notarás en seguida.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estás muy ilusionado por un nuevo trabajo y debes moderar tus esfuerzos para no acabar desbordado de entusiasmo. Intentarás abrir nuevos horizontes en tu mundo sentimental, y descubrirás que tu pareja está en la misma onda que tú.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si te dedicas a los negocios este puede ser el momento en que despegues definitivamente o debas buscarte otro sector, lo tendrás meridianamente claro a principios de septiembre.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Asistirás a una reunión de amigos en la que coincidirás con personas a las que hace tiempo que no ves y significaron algo en tu vida. La persona amada te apoyará en un asunto profesional que te trae de cabeza.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tus relaciones con personas mayores, dentro y fuera de la familia, mejorarán mucho; los acontecimientos familiares serán muy positivos. Olvida viejas rencillas y céntrate en ser feliz y hacer felices a los demás. Dedicarás menos tiempo a tu trabajo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Ante algunas dificultades que aparecen, tendrás que ir poco a poco para no caer por la montaña rusa de la desilusión, pero sobre todo para no agobiar a tu pareja, que puede tener una visión mucho más práctica de lo que necesitas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu ánimo estará de muy buen grado, pero a la hora de emprender la marcha notarás como si el motor no arrancara. Tu estado físico estará en niveles muy bajos, así es que mejor planea unos días de descanso y relajación.