San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras se clasifica a su séptimo Mundial Sub-17 al conseguir el boleto a Qatar 2026 luego de lograrlo en la cancha del estadio Morazán. Después de Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unitos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025, ahora la 'H' vuelve a conseguir una clasificación de manera consecutiva tras imponerse 2-0 ante Bermudas.

Los dirigidos por Merling Paz lograron el boleto primero con el triunfo de 4-2 sobre Guyana y por último a Bermudas. Hay que mencionar que el primer partido no se jugó que era ante Surinam, quien no se presentó al premundial por problemas internos. Ahora se les viene un nuevo reto a estos jóvenes y es avanzar de la primera fase en estos mundiales, ya que solo se ha podido lograr en Emiratos Árabes Unidos en el 2013, donde se llegó hasta cuartos de final.