San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras se clasifica a su séptimo Mundial Sub-17 al conseguir el boleto a Qatar 2026 luego de lograrlo en la cancha del estadio Morazán.
Después de Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unitos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025, ahora la 'H' vuelve a conseguir una clasificación de manera consecutiva tras imponerse 2-0 ante Bermudas.
Los dirigidos por Merling Paz lograron el boleto primero con el triunfo de 4-2 sobre Guyana y por último a Bermudas. Hay que mencionar que el primer partido no se jugó que era ante Surinam, quien no se presentó al premundial por problemas internos.
Ahora se les viene un nuevo reto a estos jóvenes y es avanzar de la primera fase en estos mundiales, ya que solo se ha podido lograr en Emiratos Árabes Unidos en el 2013, donde se llegó hasta cuartos de final.
En su última presentación no fue como muchos habrían deseado, ya que como en el 2007, 2009, 2015 y 2017, se quedaron en la fase de grupo, no solo eso, fueron últimos de donde estaban ubicados. Lamentable.
Se logra llegar a un sexto mundial en la categoría Sub-17, donde ahora ya no son cada dos años, cambió a ser a uno. Por Honduras bien por clasificar nuevamente de manera consecutiva como lo fue dos veces anterior
A partir de 2025, la FIFA cambió el formato del Mundial Sub-17 a anual, buscando aumentar el desarrollo internacional de los jóvenes. Este cambio busca asegurar que cada generación juvenil tenga su propia cita mundialista y fortalecer la estructura formativa de las federaciones.
En la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2026 estarán presentes 48 selecciones juveniles, para un total de 104 partidos y serán en noviembre de este año. La FIFA todavía no ha hecho oficial las fechas de inicio y final del mismo.