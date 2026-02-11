Jefe de la DLCN fue nombrado bajo interinato; el MP no sabe cuánto tiempo estará en el cargo

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, nombró a Jaime Leonel Quintanilla como nuevo titular de la Dirección Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), y aunque las críticas abundaron por la designación, desde el Ministerio Público (MP) defienden su nombramiento. Para poder nombrar en propiedad del cargo, el fiscal general tuvo que haber recibido previamente una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), pero eso no ocurrió así, y Zelaya determinó tomar él directamente la decisión de nombrarlo. En defensa de la denominación de Jaime Quintanilla, para estar al frente de la DLCN, Yuri Mora, portavoz del MP, argumentó: "el abogado Jaime Quitanilla tiene más de 20 años de pertenecer a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, mucha experiencia. En ese sentido, el fiscal general ha tenido a bien, tal y como lo establece la Ley del Ministerio Público, nombrarlo interinamente".

Mora reconoció que para investir a alguien en ese cargo se tiene que nombrar a una terna de candidatos y mandar las propuestas a las autoridades del MP, pero que mientras eso sucede, Quintanilla va a estar interinamente dirigiendo a la DLCN.

Sobre sí la Ley del Ministerio Público le permite al fiscal general nombrar un interinato en ese cargo, el portavoz indicó: "también le permite nombrar interinamente a algunas personas mientras se procede a este nombramiento a través de una terna. Si, le da esa potestad y no solo en la DLCN, también en otras de las dependencias del Ministerio Público, como en Medicina Forense, por ejemplo".

Rechazo

Nilia Ramos, abogada y exfiscal del equipo de la DLCN, es del criterio que la acción administrativa de Johel Zelaya es un abuso de autoridad, a todas luces. "Nunca había ocurrido de esa manera. El zar antidrogas, según la Ley del Ministerio Público, debe de ser nombrado en una terna. Las personas idóneas, con capacidad, con pleno conocimiento de la materia del narcotráfico, deben de ser nombradas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, quien recomienda al fiscal general quién es la persona que le parece deba de ser el zar antidrogas", explicó Nilia Ramos.

La exfiscal lamentó: "el que el fiscal general Johel Zelaya, como lo ha hecho en otros casos, nombre al zar antidrogas, significa un abuso de autoridad, porque debe de convocar a personas interesadas y a esas personas deberá de hacerles pruebas de confianza, el polígrafo para determinar si esa persona es idónea para ocupar el puesto, y todo lo que la Ley establece para ese cargo". Quintanilla ingresó a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico a inicios de la década del 2000, es decir, que tiene alrededor de 25 años de estar en esa unidad del Ministerio Público, con una marcada experiencia en esa materia investigativa. "No cabe la menor duda. Él entró en el 2004, yo lo tengo muy presente, porque él justamente ha manejado el expediente de Carlos Zelaya, el expediente que tanto ha hecho eco aquí en Honduras. Él (Jaime Quintanilla) ha tenido muchas denuncias por su trabajo. En el tiempo que tiene él de estar en la DLCN, se han extraviado expedientes y han habido agentes que extorsionan con las investigaciones", aseguró Ramos.