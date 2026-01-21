Fiscal general: No voy a aceptar que los políticos metan a sus recomendados en el MP

Tegucigalpa, Honduras.- Al ser consultado, sí ¿investigará a los políticos que recién fueron electos en las pasadas elecciones? El fiscal general, Johel Zelaya, contestó: que a todas las denuncias les dan trámite, sin importar contra quien sean. El cuestionado fiscal general aseguró que "vienen nuevos requerimientos fiscales de alto impacto", y que "todos somos sujetos a investigación, absolutamente todos. Cuando hay un crimen, los diez millones de hondureños somos sospechosos, mientras no encontremos al verdadero autor". Zelaya ha sido criticado durante su gestión al frente del Ministerio Público (MP), ya que cuando llegaron denuncias, muchas de ellas, graves, en contra de los entonces funcionarios, diputados, entre otros, del Partido Libertad y Refundación (Libre), no tuvieron el mismo tratamiento que el que si han tenido para otros denunciados.

"A todas las denuncias, nosotros les damos trámite. Lógicamente, tarda para que los fiscales puedan determinar si consideran presentar un requerimiento fiscal o no. Hay buenos fiscales, y desde aquí les digo, (desde la Corte Suprema de Justicia), cuenten con mi respaldo los fiscales. Los fiscales haraganes que no cuenten con mi respaldo", expuso.



Advertencia directa

La llegada de la nueva administración del Partido Nacional (PN) y del presidente Nasry "Tito" Asfura, supondría la contratación de nuevo recurso humano en las diferentes entidades gubernamentales; pero Zelaya lanzó una advertencia sobre ese particular. "Desde aquí les digo: los cambios en el Ministerio Público no se van a detener. Sería nefasto para el Ministerio Público que los políticos metan a sus recomendados. No lo voy a aceptar, porque cuando pasan estos cambios de gobierno hemos estado acostumbrados en los poderes del Estado que tienen autonomía, a levantar banderas políticas adentro de las instituciones y eso me parece tan mal para la justicia", expresó el fiscal general.