Fiscal general asegura que requerimiento fiscal por adquisición del avión presidencial está listo

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, aseguró que ya está listo el requerimiento fiscal por la adquisición del avión presidencial.
“En el tema del avión presidencial, las investigaciones no son fáciles, nosotros estamos investigando, se presentarán más requerimientos fiscales”, exteriorizó tras salir de la inauguración del concurso para fiscales que se lleva a cabo en Ministerio Público.
“No hay nada que esconder, hay una comisión que será objetiva para evaluar a los próximos fiscales que defenderán el país, para que el pueblo tenga una mejor respuesta”, agregó el jefe del Ministerio Público.
Pese a ser consultado sobre cómo van las investigaciones, el fiscal se limitó a decir que siguen en eso y que pronto habrá más detalles.
Gobierno finalmente no venderá el avión presidencial
Luego que el avión presidencial Legacy 600 EMB-135B fuese pintado recientemente y recibiera un mantenimiento en Miami, Estados Unidos, EL HERALDO confirmó que el gobierno de Xiomara Castro finalmente decidió no venderlo.
"El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña para usos múltiples, es decir, deja de ser avión presidencial", confirmó el viceministro de Defensa, Orlando Garner.