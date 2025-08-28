Fiscal general asegura que requerimiento fiscal por adquisición del avión presidencial está listo

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, aseguró que ya está listo el requerimiento fiscal por la adquisición del avión presidencial.

“En el tema del avión presidencial, las investigaciones no son fáciles, nosotros estamos investigando, se presentarán más requerimientos fiscales”, exteriorizó tras salir de la inauguración del concurso para fiscales que se lleva a cabo en Ministerio Público.

“No hay nada que esconder, hay una comisión que será objetiva para evaluar a los próximos fiscales que defenderán el país, para que el pueblo tenga una mejor respuesta”, agregó el jefe del Ministerio Público.

Pese a ser consultado sobre cómo van las investigaciones, el fiscal se limitó a decir que siguen en eso y que pronto habrá más detalles.