Entre 2024 y 2025, el gobierno gastó más de L70 millones en el avión presidencial

Luis Sosa Salgado, director ejecutivo de Bienes del Estado, dijo que "este tipo de aeronaves deben ser inspeccionados periódicamente y eso lo hace una empresa en Estados Unidos. No se ha podido culminar el proceso para someter a la venta a través de una subasta pública porque la empresa brasileña a la que se adquirió la aeronave ha negado entregar los documentos sobre el costo real y características".