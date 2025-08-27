Entre 2024 y 2025, el gobierno gastó más de L70 millones en el avión presidencial

Pese a la promesa de venderlo, el avión presidencial Legacy 600 EMB-135B con matrícula FAH-001 fue remodelado y esto es lo que se invirtió en la aeronave durante dos años, la cual luce ahora con un nuevo color.
Lo destinado para el avión presidencial está pactado en la página de la Secretaría de Finanzas, en lo concerniente a lo destinado para este 2025 (partida presupuestaria) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Luis Sosa Salgado, director ejecutivo de Bienes del Estado, dijo que "este tipo de aeronaves deben ser inspeccionados periódicamente y eso lo hace una empresa en Estados Unidos. No se ha podido culminar el proceso para someter a la venta a través de una subasta pública porque la empresa brasileña a la que se adquirió la aeronave ha negado entregar los documentos sobre el costo real y características".
En 2024, el titular de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), Guillermo Rosales, dijo a EL HERALDO que el "mantenimiento anda en unos 300 mil dólares (más de L7.5 millones) por el tipo de trabajo que se le está haciendo”, estando el avión en ese momento en Miami.
Para este 2025 se destinaron L63,108,698 en concepto de mantenimiento, reparación de equipo y medios de transporte; servicios de capacitación, gasolina y servicios de almacenamiento realizados en el avión presidencial.
El documento de la Secretaría de Finanzas establece la partida presupuestaria en 2025 al avión presidencial que ahora luce un acabado color dorado.
Así luce actualmente el avión presidencial. EL HERALDO contactó al expresidente Manuel Zelaya y se le preguntó si la aeronave siempre se venderá, respondiendo únicamente: "Te recomiendo consultes con el jefe de la Fuerza Aérea".
Este rotativo también contactó al titular de la Fuerza Aérea, Guillermo Rosales, respondiendo que se encontraba en una ceremonia y posteriormente respondería las interrogantes.
El avión presidencial ha sido utilizado para repatriar cuerpos de compatriotas desde Estados Unidos y parece que la promesa de vender la aeronave quedará en eso, una promesa.
En 2024, el entonces ministro de Defensa, José Zelaya, indicó a este rotativo que “la documentación se entregó a la Dirección de Bienes del Estado, el avión cuenta con una factura pro forma que entregó la empresa Embraer de Brasil de alrededor de 13 a 14 millones de dólares”.