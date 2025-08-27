  1. Inicio
Gobierno de Xiomara Castro finalmente no venderá el avión presidencial

EL HERALDO confirmó en exclusiva que la presidenta Xiomara Castro no venderá la aeronave, pese a la promesa hecha en campaña

  • 27 de agosto de 2025 a las 16:42
Así luce actualmente el avión presidencial, aeronave que se encuentra en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que el avión presidencial Legacy 600 EMB-135B fuese pintado recientemente y recibiera un mantenimiento en Miami, Estados Unidos, EL HERALDO confirmó que el gobierno de Xiomara Castro finalmente decidió no venderlo.

Para este 2025, la Secretaría de Finanzas transfirió L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el mantenimiento, reparación de equipo y medios de transporte, servicios de capacitación, gasolina y servicios de almacenamiento en la aeronave.

Entre 2024 y 2025, el gobierno gastó más de L70 millones en el avión presidencial

Este dinero finalmente fue transferido a la empresa Optimal Avionics Services con sede en Anderson Road, al este de Nueva York.

En las últimas horas, se publicó en redes sociales una foto del avión presidencial con nueva pintura, que responde al color de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La decisión de no vender la aeronave fue confirmada a este rotativo por parte del viceministro de Defensa, Orlando Garner.

"El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña para usos múltiples, es decir, deja de ser avión presidencial", confirmó el funcionario.

(Foto: El Heraldo )

Garner puntualizó que se están capacitando pilotos hondureños para volar con normalidad la aeronave cuando esté de vuelta en Honduras.

"En este momento está en la fase final de retorno a Honduras con el entrenamiento del piloto y copiloto porque no tenemos ningún piloto certificado para volarlo, según las normas de Fuerzas Armadas. Para cumplir con las estipulaciones de la póliza del seguro, exige que se acaba de renovar (la aeronave)", confirmó.

A su vez, adelantó que el próximo mes estaría de regreso en el país luego de toda la inversión hecha.

Alrededor de $ 300 mil se usan para el mantenimiento del avión presidencial

"Esperamos que a finales del mes de septiembre ya esté de regreso en Honduras", concluyó.

Solo en 2024 se destinaron 300 mil dólares para el mantenimiento en Miami y en el presente año más de 63 millones de lempiras, sumando en total poco más de 70 millones de lempiras entre 2024 y 2025.

El avión presidencial costó $14,795,000 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y el 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.

Durante su campaña presidencial, la presidenta Xiomara Castro aseguró que vendería el avión Legacy 600 EMB-135B, algo que finalmente no se dará.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista con 13 años de experiencia. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Formado en la UNAH.

