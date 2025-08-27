Gobierno de Xiomara Castro finalmente no venderá el avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que el avión presidencial Legacy 600 EMB-135B fuese pintado recientemente y recibiera un mantenimiento en Miami, Estados Unidos, EL HERALDO confirmó que el gobierno de Xiomara Castro finalmente decidió no venderlo. Para este 2025, la Secretaría de Finanzas transfirió L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el mantenimiento, reparación de equipo y medios de transporte, servicios de capacitación, gasolina y servicios de almacenamiento en la aeronave.

Este dinero finalmente fue transferido a la empresa Optimal Avionics Services con sede en Anderson Road, al este de Nueva York. En las últimas horas, se publicó en redes sociales una foto del avión presidencial con nueva pintura, que responde al color de las Fuerzas Armadas de Honduras. La decisión de no vender la aeronave fue confirmada a este rotativo por parte del viceministro de Defensa, Orlando Garner. "El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña para usos múltiples, es decir, deja de ser avión presidencial", confirmó el funcionario.

Garner puntualizó que se están capacitando pilotos hondureños para volar con normalidad la aeronave cuando esté de vuelta en Honduras. "En este momento está en la fase final de retorno a Honduras con el entrenamiento del piloto y copiloto porque no tenemos ningún piloto certificado para volarlo, según las normas de Fuerzas Armadas. Para cumplir con las estipulaciones de la póliza del seguro, exige que se acaba de renovar (la aeronave)", confirmó. A su vez, adelantó que el próximo mes estaría de regreso en el país luego de toda la inversión hecha.