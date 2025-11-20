Fiscalía indaga en CSJ tardanza en casos de corrupción de alto impacto

Tegucigalpa, Honduras.– El fiscal general de la República, Johel Zelaya, junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, acudieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para consultar las razones del estancamiento en varios casos de alto impacto que se mantienen sin avances procesales.
Ambos funcionarios ingresaron a la instalaciones del Poder Judicial con carpetas en mano, generando expectativas sobre la posible presentación de requerimientos fiscales de alto impacto; sin embargo, minutos después Zelaya especificó que se trataba de casos que ya llevan entre 5 y siete años engavetados.
Hasta el momento, no se ha confirmado el contenido de la documentación presentada, pero el Fiscal General confió que entre los casos por los que llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están "Caja chica de la dama", "Caso Hermes", "Caso Pandora" y el caso "Pacto de impunidad".
La llegada de los fiscales se produce en un contexto de presión social y demandas de mayor celeridad en procesos judiciales vinculados a corrupción y abuso de poder.
En las próximas horas el Ministerio Público emitirá un comunicado detallando el estado actual en el que se encuentran cada uno de estos casos, aseguró el fiscal general Johel Zelaya.
El titular del Ministerio Público, rechazó referirse sobre el peritaje de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa y se limitó a señalar que la investigación de los mismos sigue en curso. Más temprano, el MP desvirtuó el peritaje no autorizado realizado por la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC). "Dicho peritaje no es vinculante con la investigación que" el Ministerio Público realiza.