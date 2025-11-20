Fiscalía indaga en CSJ tardanza en casos de corrupción de alto impacto

Tegucigalpa, Honduras.– El fiscal general de la República, Johel Zelaya, junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, acudieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para consultar las razones del estancamiento en varios casos de alto impacto que se mantienen sin avances procesales.

Ambos funcionarios ingresaron a la instalaciones del Poder Judicial con carpetas en mano, generando expectativas sobre la posible presentación de requerimientos fiscales de alto impacto; sin embargo, minutos después Zelaya especificó que se trataba de casos que ya llevan entre 5 y siete años engavetados.

Hasta el momento, no se ha confirmado el contenido de la documentación presentada, pero el Fiscal General confió que entre los casos por los que llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están "Caja chica de la dama", "Caso Hermes", "Caso Pandora" y el caso "Pacto de impunidad".