  1. Inicio
  2. · Honduras

Fiscalía indaga en CSJ tardanza en casos de corrupción de alto impacto

El MP aseguró que estos procesos, Caja Chica de la Dama, Pandora, Hermes y Pacto de Impunidad, entre otros sonados casos llevan hasta siete años sin avances

  • 20 de noviembre de 2025 a las 10:14
Fiscalía indaga en CSJ tardanza en casos de corrupción de alto impacto

La llegada de los fiscales se produce en un contexto de presión social y demandas de mayor celeridad en procesos judiciales vinculados a corrupción y abuso de poder.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.– El fiscal general de la República, Johel Zelaya, junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, acudieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para consultar las razones del estancamiento en varios casos de alto impacto que se mantienen sin avances procesales.

Ambos funcionarios ingresaron a la instalaciones del Poder Judicial con carpetas en mano, generando expectativas sobre la posible presentación de requerimientos fiscales de alto impacto; sin embargo, minutos después Zelaya especificó que se trataba de casos que ya llevan entre 5 y siete años engavetados.

Hasta el momento, no se ha confirmado el contenido de la documentación presentada, pero el Fiscal General confió que entre los casos por los que llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están "Caja chica de la dama", "Caso Hermes", "Caso Pandora" y el caso "Pacto de impunidad".

MP aclara que peritaje de PTC no tiene validez legal en caso de audios

La llegada de los fiscales se produce en un contexto de presión social y demandas de mayor celeridad en procesos judiciales vinculados a corrupción y abuso de poder.

En las próximas horas el Ministerio Público emitirá un comunicado detallando el estado actual en el que se encuentran cada uno de estos casos, aseguró el fiscal general Johel Zelaya.

El titular del Ministerio Público, rechazó referirse sobre el peritaje de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa y se limitó a señalar que la investigación de los mismos sigue en curso. Más temprano, el MP desvirtuó el peritaje no autorizado realizado por la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC). "Dicho peritaje no es vinculante con la investigación que" el Ministerio Público realiza.

Sala de lo Constitucional en reunión de emergencia para abordar el estado de excepción

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias