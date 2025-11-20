Traslado de material electoral inicia en Atlántida, Colón y Ocotepeque sin GPS en maletas

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy arranca el traslado de material electoral para los departamentos de Atlántida, Ocotepeque y Colón, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Los camiones partirán al filo de la 1:00 de la tarde del Centro Logístico Electoral, pero sin contar con los dispositivos GPS que suelen acompañar las maletas electorales.

La noche del pasado miércoles, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paolla Hall, confirmó que los dispositivos llegarán al país el próximo sábado y serán enviados a los lugares correspondientes.

En total, al menos 130 furgones están preparados para movilizar las maletas electorales, con cargas significativas para Atlántida (958 maletas), Ocotepeque (381 maletas) y Colón (694 maletas).

Cabe mencionar que aunque las maletas electorales no llevan el respectivo GPS, los furgones que trasladarán el material sí cuentan con un dispositivo, según manifestaros los transportistas de la empresa contratada.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La consejera del CNE, Cossette López, confirmó que se espera que el banderillazo para despachar el material electivo sea en punto de la 1:00 de la tarde como se estipuló en la planificación.

Asimismo, señaló que los traslados continuarán en otros departamentos del país hasta el próximo martes, con una pausa los días miércoles y jueves, retomando el viernes para trasladar los materiales en el Distrito Central y culminar en Francisco Morazán el sábado.

Aunque el proceso ha sido marcado por la incertidumbre respecto a la tecnología de seguimiento, el proceso continúa. "Yo tengo un voto de tres, para mí el material se debió haber ido con dos GPS, el de transporte y el que va adentro de las maletas, estoy haciendo todo de mi parte", puntualizó Cossette López.