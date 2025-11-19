Ana Paola Hall: "No puede retrasarse tres días el despacho de las maletas"

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de debates internos el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el traslado de material electoral sin GPS, la consejera propietaria, Ana Paola Hall, manifestó que el proceso no puede tener retrasos.

Hall se pronunció a través de sus redes sociales luego de que la consejera del CNE, Cossette López, votara a favor de retrasar un poco el envío de material electivo ante la falta de GPS.

"La empresa tiene unos dispositivos en el exterior y está en que si los traen o no los traen", manifestó López, quien a su vez dejó entrever que sería preferible que todo el material saliera con GPS.