Ana Paola Hall: "No puede retrasarse tres días el despacho de las maletas"

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de debates internos el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el traslado de material electoral sin GPS, la consejera propietaria, Ana Paola Hall, manifestó que el proceso no puede tener retrasos.
Hall se pronunció a través de sus redes sociales luego de que la consejera del CNE, Cossette López, votara a favor de retrasar un poco el envío de material electivo ante la falta de GPS.
"La empresa tiene unos dispositivos en el exterior y está en que si los traen o no los traen", manifestó López, quien a su vez dejó entrever que sería preferible que todo el material saliera con GPS.
Sin embargo, Hall reaccionó para dar su punto de vista respecto de cómo se está manejando la situación de los GPS. "¡Verdades a medias=desinformación! Hablemos con hechos: Los GPS están previstos para una maleta por centro de votación, no para todas", inició diciendo a través de su cuenta de "X".
"Los GPS estarán disponibles en el país el día sábado y luego deben configurarse. Es decir, que se calcula que aproximadamente el día domingo 23 podrían ingresarse en las maletas que correspondan. ¡No puede retrasarse tres días el despacho de las maletas!", agregó.
Asimismo, informó que se han girado instrucciones a la Dirección Electoral para que presente un plan que garantice la incorporación de los GPS en las maletas antes del domingo.
Envío de maletas
En ese sentido, el pleno del CNE determinó despachar material electoral a los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, sin GPS.
La votación fue dividida, con dos votos en contra y uno a favor. La consejera Cossette López defendió que las maletas con material electoral deberían incluir GPS, aunque ello implicara un retraso de un día en el calendario.