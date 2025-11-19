Fallos en la impresión retrasa entrega de 200,000 credenciales a partidos políticos

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este miércoles un nuevo tropiezo en la preparación de los comicios tras confirmarse la impresión errónea de 200,000 credenciales de Juntas Receptoras de Votos. De acuerdo con la denuncia de la funcionaria, el fallo ha impedido iniciar la entrega de las credenciales a los partidos políticos y generó un impacto de entre 36 y 48 horas de tardanza en el proceso, tiempo que calificó como crucial en esta etapa a días de los comicios. Este retraso se une a la tensión interna por la demora en la instalación de los dispositivos GPS, indispensable para rastrear las maletas electorales.

Según lo manifestado por Cossette López, el proceso se vio afectado por la emisión tardía del voto del consejero de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, quien emitió su decisión hasta pasadas las diez de la mañana de ayer, pese a que el informe estaba disponible desde la noche anterior. A esto se sumó que una recepcionista -indicó- retuvo el documento entre cuatro y cinco horas, lo que obligó a adjudicar hasta la tarde noche del martes. "Dos o tres horas significan muchísimo en términos logísticos", advirtió. La funcionaria explicó ante los retrasos, el CNE quedó ante dos opciones: despachar el material a los primeros tres departamentos sin GPS o retrasar un día la salida para que todo viajara adecuadamente protegido. López aseguró que ya emitió su voto a favor del retraso, considerando que el calendario electoral ya había sido anticipado y que es preferible perder un día que enviar maletas sin rastreo. "Yo prefiero que se demore un día más y que se vaya todo con GPS", afirmó.