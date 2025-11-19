Nasralla abordará crisis electoral en audiencia del Congreso de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, estará presente mañana jueves -20 de noviembre- en una audiencia del Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, enfocada en analizar la crisis política que enfrenta Honduras en la antesala del proceso electoral.

La audiencia, organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y liderada por la congresista María Elvira Salazar, reunirá a diversos actores políticos y de la sociedad civil para exponer preocupaciones sobre la transparencia, garantías democráticas y condiciones electorales.

Nasralla formará parte de los participantes en la audiencia ante la Cámara de Representantes, donde se dirigirá ante los legisladores estadounidenses.