Ana Paola Hall desmiente retrasos y corrige datos difundidos por las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró a las Fuerzas Armadas (FF AA) la información difundida en una red social oficial de la institución castrense, la cual fue catalogada como “imprecisa o incompleta”.

La consejera presidenta, Ana Paola Hall, aseguró que los datos atribuidos al oficial de enlace militar no reflejan el estado real del proceso electoral.

Hall señaló que “circula en red social oficial de las FF AA, información imprecisa o incompleta adjudicada al oficial de enlace de la institución militar ante el CNE”.

Afirmó que “no hay retraso en la impresión de papeletas y que las adjudicaciones principales están hechas”.

Recordó que la contratación del transporte “tuvo que lanzarse tres veces y el pleno de forma unánime adjudicó el pasado 16 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para adjudicar”.

La consejera subrayó que, por disposición constitucional, “las FF AA están a disposición del CNE en lo que respecta al proceso electoral” y que “ni el oficial de enlace, ni ningún otro oficial, está autorizado a transmitir información al público en materia electoral”.

Aseguró que la única vocería autorizada es la del CNE.

Hall llamó a evitar mensajes que puedan causar incertidumbre: “Debemos demostrar civismo y responsabilidad, dando confianza a la ciudadanía y no generando alarma o desinformación”, reiteró.

Más temprano, el coordinador de las FF AA en el Centro Logístico Electoral del Infop, Jairo Molina, detalló el avance en la recepción y distribución del material electoral.

El oficial informó que “estamos comenzando a recibir la carga del departamento de Yoro; en el transcurso de la mañana llegarán Intibucá, Copán y Lempira para completar la carga del día”.

Agregó que 39 vehículos ingresarán para continuar con la distribución y el “maquillaje” de las maletas electorales.

En otra publicación, las FFAA indicaron que, con el inicio del movimiento logístico electoral, la Policía Militar activó un dispositivo especial para resguardar el material que sale desde las imprentas hacia el CLE.

Según la institución, “el material correspondiente a los departamentos de Intibucá y Santa Rosa de Copán es custodiado bajo estrictos protocolos de seguridad, asegurando su llegada íntegra y puntual para la correcta distribución en el proceso electoral”.