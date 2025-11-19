Misión de Unión Europea: “Si partidos critican al CNE y TJE, se critican a ellos mismos”

Tegucigalpa, Honduras.- La subjefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Tania Marques, señaló este miércoles -19 de noviembre- que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) están integrados por representantes de los tres partidos mayoritarios, por lo que resulta incoherente que haya cuestionamientos de parte de los mismos partidos. Los cuestionamientos que estas instituciones políticas, Partido Nacional, Partido Liberal o Libertad y Refundación, puedan dirigir hacia el funcionamiento de los entes electorales serían, en consideración de Marques unas "críticas hacia sí mismos".

“El CNE y el TJE están conformados por los tres partidos; si les critican, se critican a ellos mismos”, afirmó durante una entrevista en el canal HCH, destacando que la estructura tripartita responde a un diseño aprobado por las mismas fuerzas políticas como parte de los acuerdos derivados de la crisis postelectoral de 2017. Marques remarcó que la misión europea mantiene un rol de acompañamiento técnico y observación independiente, e insistió en que la responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso recae en las instituciones hondureñas y en los actores partidarios que forman parte de ellas.

Tensión institucional previo al proceso electoral

En los últimos meses, la relación entre el CNE y el TJE ha estado marcada por la tensión, con retrasos en resoluciones de conflictos electorales y desobediencias. Las diferencias se han agudizado a medida que se acerca el periodo electoral, con señalamientos sobre presuntas decisiones unilaterales, falta de coordinación interinstitucional y discrepancias sobre el rol del TJE en la revisión de impugnaciones y lineamientos jurídicos. Esto ha generado preocupación en sectores sociales y observadores internacionales debido al riesgo de que los desacuerdos afecten la confianza pública en los resultados.