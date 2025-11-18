CNE adjudica sistema GPS para las maletas electorales a 11 días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- A once días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la adjudicación del sistema de posicionamiento global (GPS) que será incorporado en las maletas electorales para fortalecer el control logístico del material de votación.

La consejera Cossette López informó sobre la decisión a través de la red social X, donde destacó que la adjudicación se concretó "justo a tiempo", luego de varios intentos por avanzar en el proceso.

La funcionaria señaló que ahora esperan que la empresa seleccionada entregue los dispositivos con rapidez para integrarlos a la maquila electoral.