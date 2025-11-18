CNE adjudica sistema GPS para las maletas electorales a 11 días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- A once días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la adjudicación del sistema de posicionamiento global (GPS) que será incorporado en las maletas electorales para fortalecer el control logístico del material de votación.
La consejera Cossette López informó sobre la decisión a través de la red social X, donde destacó que la adjudicación se concretó "justo a tiempo", luego de varios intentos por avanzar en el proceso.
La funcionaria señaló que ahora esperan que la empresa seleccionada entregue los dispositivos con rapidez para integrarlos a la maquila electoral.
¡Justo a tiempo!— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 18, 2025
Después de mucha lucha se adjudicó el GPS para las maletas electorales, un clamor ciudadano y una seguridad para el proceso.
A tan corto tiempo para el primer despacho, esperamos que la empresa entregue a la brevedad y podamos maquilar la maleta con todos sus...
El sistema permitirá monitorear en tiempo real la ubicación de cada maleta durante su traslado hacia los centros de votación, que en su mayoría operarán en instituciones educativas.
También facilitará emitir alertas inmediatas en caso de desvíos de ruta o irregularidades en el recorrido.
El proceso de recepción de ofertas para la adquisición del GPS estaba inicialmente programado para el sábado 15 de noviembre, pero el CNE decidió posponerlo un día debido a actividades previas en sus instalaciones. La reprogramación permitió completar la adjudicación este martes 18 de noviembre.