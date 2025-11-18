Lo que debes y no debes hacer el 30 de noviembre al votar en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones generales de Honduras son el domingo 30 de noviembre y para garantizar un proceso transparente, seguro y ordenado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Ley Electoral del país establecen una serie de reglas, obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los ciudadanos durante la jornada. A continuación, se presenta una guía clara sobre lo que sí se puede hacer y lo que no está permitido dentro y fuera de los centros de votación:

¿Qué deben hacer los ciudadanos el día de las elecciones generales?

- Verificar el centro de votación: es fundamental confirmar con anticipación en qué centro y mesa corresponde ejercer el sufragio. Puedes hacerlo dando clic en esta nota de EL HERALDO: Consulta aquí tu centro de votación. - Llevar el documento de identificación: el DNI es indispensable para poder votar. Sin él, no se podrá participar en el proceso electoral. - Votar de forma obligatoria: en Honduras, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. - Ejercer un voto libre y secreto: el voto es personal. Nadie puede presionar, influir o solicitar que muestre su papeleta para comprobar por quién votó.

- Seguir las instrucciones de la JRV: los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) orientarán sobre el proceso y el uso adecuado de las papeletas.

- Mantener la calma y el orden: se espera un comportamiento cívico y respetuoso tanto dentro como fuera de los centros de votación.

¿Cuáles son las prohibiciones en las elecciones Honduras 2025?

- Llegar al centro de votación en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancias. - Portar armas: no se permite el ingreso a los centros de votación con armas de ningún tipo. - Permitir el escrutinio público: ningún miembro de la JRV podrán impedir que el escrutinio de votos se realice de manera pública, según el artículo 46 de la Ley Electoral. - Impedir que otros voten: agredir, intimidar o usar fuerza para evitar que otra persona ejerza su derecho al sufragio. - Obstruir a las autoridades electorales: interferir con las funciones de las JRV o del CNE está estrictamente prohibido. - Hacer propaganda política dentro del centro de votación: los votantes no pueden portar, distintivos, banderas o camisetas que reflejen su afinidad partidaria. - Incumplir la Ley Seca: de acuerdo al artículo 246, a partir de las 6:00 a.m. del día anterior hasta las 6:00 p.m. del día después de las elecciones, queda prohibida la venta y consumo de las bebidas alcohólicas. Infringir esta normativa conlleva una multa de cuatro hasta 10 salarios mínimos.

¿Quiénes están inhabilitados para votar?

