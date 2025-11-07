Listado de centros de votación reubicados para las elecciones generales 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que varios centros de votación en Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y Lempira serán reubicados debido a problemas de infraestructura, disponibilidad o decisiones administrativas de las instituciones donde antes funcionaban. El órgano electoral detalló que los nuevos centros estarán habilitados para las elecciones generales del 30 de noviembre, en sustitución de los recintos que actualmente no cumplen con las condiciones necesarias para recibir electorales. En el departamento de Cortés, los ajustes se concentran en los municipios de San Pedro Sula y San Manuel. En la ciudad industrial, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del sector Jardines del Valle, que antes funcionaban en la Escuela Bilingüe Valle de Sula, serán trasladadas al Centro Universitario Regional del Norte (CURN), ya que las instalaciones originales no están disponibles.

Mientras tanto, en San Manuel, Cortés, las votaciones que antes se realizaban en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes se trasladarán al Centro Social de la Colonia Pineda No. 1, debido a que el instituto se encuentra en construcción y su finalización está prevista después del 30 de noviembre. En el municipio de Choluteca, las juntas del barrio La Cruz, que se instalaban en el Instituto de Superación, ahora funcionarán en la Escuela Dionisio de Herrera, ya que el instituto está fuera de funcionamiento. Mientras que en el departamento de Francisco Morazán se concentra la mayor cantidad de modificaciones.

En la Colonia Santa Isabel, el antiguo centro Instituto San Jerónimo Emiliani será reemplazado por el Instituto Técnico Luis Bográn, luego de que los propietarios decidan no facilitar las instalaciones para el día de las elecciones. En la Colonia El Abajo, las mesas que antes operaban en la Escuela Centro América se trasladarán al Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, debido a que la escuela ya no existe. De igual forma, en la Colonia Guaymuras, la antigua Escuela Guaymuras será reemplazada por el Jardín de Niños Catrachitos, pues el centro anterior está en proceso de construcción y no estará listo para el 30 de noviembre.

En la Colonia Godoy del Distrito Central, las votaciones que antes se desarrollaron en la Iglesia Amor Viviente se trasladarán a la Escuela Cámara Junior del barrio San Luis, luego de que la Junta Directiva Nacional de la iglesia determinará no facilitar las instalaciones para el proceso electoral. En la Colonia Primero de Diciembre, el Instituto México será reemplazado por la Escuela Marco Tulio Cruz, debido a que el primero se encuentra en construcción y no estará finalizado antes de la fecha de las elecciones.