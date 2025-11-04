Distrito Central, San Pedro Sula y otras zonas sin luz este miércoles 5 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.-Centenares de barrios, colonias y residenciales no tendrán energía eléctrica durante varias horas este miércoles -5 de noviembre- en Honduras. Según el calendario de cortes semanal publicado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados en dos horarios: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. La falta de suministro eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión, líneas de distribución y cambio de aislamiento en doble terna. A continuación, el listado de las zonas que no contarán con luz.

Namasigue, Choluteca de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.

Col. Nueva Esperanza, col. Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de La Landa, El Cahuano, Col. 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, Finca Montelíbano, Namasigüe Centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Centro Comercial Galerías, Ministerio Público, col. El Triángulo, Las Cumbres, col. Los Almendros, Torre Alfa, Dormicentro, Equidad Compañía de Seguros, Embajada de República Dominicana, Torre Belvedere, Torre Aria, Edificio Vista Hermosa, Grupo Terra, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, Dowal School, Instituto Sagrado Corazón, Torre Vista 1423, Torre Vitri, Torre Platinum, Torre Onyx, Torre Ámbar, Torre Sky, Parque España y zonas aledañas. Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Edif. Planetario, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, res. Payaqui, Escuela Americana, parte de residencial Linda Vista Este, Embajada de México, colonia Los Almendros y zonas aledañas.

Santa Cruz de Yojoa de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.LEMPIRA I, LEMPIRA II, LEMPIRA III, CORPORACIÓN HABITAT

La Caja, Terrerito, La Quesera, Caguitón, Puerto Escondido, El Zapote, Tocorrostique, La Danta, La Cañada, Bomba de Agua de Campamentos de ENEE, Granja Avícola Olivia, Granja Avícola San Antonio, Granja Avícola El Ocote, El Hobo, El Bejuco, Granja Avícola La Modelo I y II, Granja Avícola Marta Garay, Granja Avícola San Antonio, Granja Avícola Yojoa, La Jaguas, Las Cañas.

Villanueva, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Vista Hermosa, Villas del Río, Jaremar, residencial San Ángel, Nuevo Chamelecón, Lempira, Consa Payhsa, Casa Quemada, Cofradía, Lempira I, Lempira II, Lempira III, Corporación Hábitat.

San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

*BER-L208: res. Guadalupe, bo. Las Acacias, bo. Guamilito (Este), bo. Las Flores, bo. El Centro (Norte), Agencia La Mundial (Centro), Hotel Sula, Municipalidad S.P.S., Supermercado Júnior, FACACH, Diario La Prensa, Museo de San Pedro Sula, Hotel Bolívar, Centro de ATC-UTCD Guamilito, Banco Atlántida, Droguería Nacional, Comercial Maheco, Edificio La Plaza, Centro Comercial Metro Centro, Catisa, Hotel San Pedro, Ferretería Nacional, Zona Peatonal, Correo Nacional, Calle del Comercio (3 Ave. 4-9 Calle S.O.) y Policía Nacional, Primera Estación. *BER-L247: bo. Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.

Santa Rosa de Copán de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Las aldeas del municipio de San Marcos, Ocotepeque: El Tránsito, El Suyate, San Luis y los caseríos cercanos; municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Sana Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín, Terlaca; municipio de San Juan Guarita, Lempira: casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa y los caseríos cercanos; municipio de Cololaca, Lempira: casco urbano de Cololaca y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota y los caseríos cercanos.

Saba, Colón de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.

Sabá (colonias y barrios): bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standar, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá. Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia). Sonaguera (colonia y barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, El Centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, bo. San Martín, col. Porvenir. Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.

Bonito Oriental, Colón de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.