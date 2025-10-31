De 91,967 usuarios fue el crecimiento de clientela de la ENEE a agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La clientela de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanzó casi los 2.2 millones de abonados a agosto pasado al reportar un crecimiento interanual de 91,967 usuarios.

Así lo constató EL HERALDO en el boletín mensual emitido por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la estatal.

El 92.1% de los clientes corresponden al sector residencial, es decir más de 1.9 millones al reportar un incremento de 81,510 consumidores respecto a agosto de 2024 cuando totalizaron 1,917,929.

Los abonados del área comercial pasaron de 141,011 a 150,316 lo que implica un aumento de 9,305 clientes al mismo período.