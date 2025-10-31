De 91,967 usuarios fue el crecimiento de clientela de la ENEE a agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La clientela de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanzó casi los 2.2 millones de abonados a agosto pasado al reportar un crecimiento interanual de 91,967 usuarios.
Así lo constató EL HERALDO en el boletín mensual emitido por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la estatal.
El 92.1% de los clientes corresponden al sector residencial, es decir más de 1.9 millones al reportar un incremento de 81,510 consumidores respecto a agosto de 2024 cuando totalizaron 1,917,929.
Los abonados del área comercial pasaron de 141,011 a 150,316 lo que implica un aumento de 9,305 clientes al mismo período.
Decrecimiento
Aunque del sector municipal contabilizaban 4,421 consumidores a nivel nacional que equivale al 0.2% reportó el decrecimiento de un usuario en comparación a agosto del año pasado.
A 13,953 se elevaron los usuarios del gobierno al octavo mes de este año, una variación interanual de 1,241 consumidores.
A nivel industrial la clientela apenas se amplió a cinco abonados nuevos, por lo que llegaron a 1,236.
Los únicos consumidores que se redujeron fueron del sector autónomo que para agosto de 2024 eran 1,880, mientras que para el mismo término de 2025 se aminoraron a 1,787, 93 clientes menos.
El experto en materia energética, Salomón Ordóñez, mencionó a este rotativo que “el hecho de que se agreguen nuevos clientes es una señal bien clara de que Honduras crece en población, consumidores residenciales, pero no industrialmente; la recaudación de los fondos mejora cuando se agregan nuevos clientes siempre y cuando tengan su respectivo medidor”.