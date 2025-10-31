  1. Inicio
De 91,967 usuarios fue el crecimiento de clientela de la ENEE a agosto

El 92.1% de los abonados corresponden al sector residencial seguido por un 6.9% que pertenecen al área comercial

  • 31 de octubre de 2025 a las 14:55
El incremento de nuevos clientes de la estatal eléctrica fue de 4.24%, sin embargo, las pérdidas operativas se han mantenido elevadas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La clientela de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanzó casi los 2.2 millones de abonados a agosto pasado al reportar un crecimiento interanual de 91,967 usuarios.

Así lo constató EL HERALDO en el boletín mensual emitido por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la estatal.

El 92.1% de los clientes corresponden al sector residencial, es decir más de 1.9 millones al reportar un incremento de 81,510 consumidores respecto a agosto de 2024 cuando totalizaron 1,917,929.

Los abonados del área comercial pasaron de 141,011 a 150,316 lo que implica un aumento de 9,305 clientes al mismo período.

Pérdidas operativas de ENEE sumaron L15,433 millones o un 36% a agosto

Decrecimiento

Aunque del sector municipal contabilizaban 4,421 consumidores a nivel nacional que equivale al 0.2% reportó el decrecimiento de un usuario en comparación a agosto del año pasado.

A 13,953 se elevaron los usuarios del gobierno al octavo mes de este año, una variación interanual de 1,241 consumidores.

A nivel industrial la clientela apenas se amplió a cinco abonados nuevos, por lo que llegaron a 1,236.

Los únicos consumidores que se redujeron fueron del sector autónomo que para agosto de 2024 eran 1,880, mientras que para el mismo término de 2025 se aminoraron a 1,787, 93 clientes menos.

El experto en materia energética, Salomón Ordóñez, mencionó a este rotativo que “el hecho de que se agreguen nuevos clientes es una señal bien clara de que Honduras crece en población, consumidores residenciales, pero no industrialmente; la recaudación de los fondos mejora cuando se agregan nuevos clientes siempre y cuando tengan su respectivo medidor”.

ENEE podrá endeudarse hasta por 700 millones de dólares más este 2025

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

