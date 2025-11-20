MP aclara que peritaje de PTC no tiene validez legal en caso de audios

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público desvirtuó este jueves el peritaje no autorizado realizado por la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC) a los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa, donde presuntamente se gesta un plan que podría poner en riesgo el proceso electoral.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República aclaró que "dicho peritaje no es vinculante con la investigación que" el Ministerio Público realiza.

Asimismo, afirma que el ente fiscal "cuenta con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales, tanto nacionales como de países amigos, mediante fiscalías homólogas con las que se coordina asistencia jurídica internacional cuando así se requiere".