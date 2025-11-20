MP aclara que peritaje de PTC no tiene validez legal en caso de audios

La Fiscalía aclaró que ese análisis no es vinculante con su investigación, solo los peritajes oficiales realizados por sus propios expertos tienen validez ante tribunales

    El Ministerio Público cuenta con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales para realizar el peritaje.

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público desvirtuó este jueves el peritaje no autorizado realizado por la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC) a los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa, donde presuntamente se gesta un plan que podría poner en riesgo el proceso electoral.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República aclaró que "dicho peritaje no es vinculante con la investigación que" el Ministerio Público realiza.

Asimismo, afirma que el ente fiscal "cuenta con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales, tanto nacionales como de países amigos, mediante fiscalías homólogas con las que se coordina asistencia jurídica internacional cuando así se requiere".

Luego de que el miércoles la firma extranjera convocara a una fallida conferencia de prensa, en donde confirmaron que habían sido contratados por el partido Libre, la Fiscalía enfatiza que "los únicos peritajes con validez legal para ser presentados ante los tribunales son aquellos que esta institución realiza de manera oficial".

