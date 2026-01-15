Johel Zelaya destituye a Luis Javier Santos como jefe de la Uferco

Tegucigalpa, Honduras.- El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, informó que moverá por un período de seis meses al fiscal Luis Javier Santos, quien fungía como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) para una escuela de formación de profesionales del Ministerio Público.

A través de su cuenta de X, Zelaya aseguró que el movimiento se da en "aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad".

En ese sentido, informó que Santos pasará a la Escuela de Formación "Orlan Chávez" para que con su amplia experiencia "colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional, con el objetivo de que los fiscales, en cada fiscalía regional y local, refuercen sus capacidades y persigan la corrupción en todas sus formas".

De igual forma, anunció que la jefatura de la Uferco ha sido designada a otro fiscal con amplias capacidades, pero se limitó a brindar detalles de quién será.