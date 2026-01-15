Johel Zelaya destituye a Luis Javier Santos como jefe de la Uferco

Tegucigalpa, Honduras.- El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, informó que moverá por un período de seis meses al fiscal Luis Javier Santos, quien fungía como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) para una escuela de formación de profesionales del Ministerio Público.
A través de su cuenta de X, Zelaya aseguró que el movimiento se da en "aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad".
En ese sentido, informó que Santos pasará a la Escuela de Formación "Orlan Chávez" para que con su amplia experiencia "colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional, con el objetivo de que los fiscales, en cada fiscalía regional y local, refuercen sus capacidades y persigan la corrupción en todas sus formas".
De igual forma, anunció que la jefatura de la Uferco ha sido designada a otro fiscal con amplias capacidades, pero se limitó a brindar detalles de quién será.
El fiscal Luis Javier Santos estuvo a cargo de la Uferco desde el 24 de enero de 2020.
Santos, anteriormente se desempeñó como titular de la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que fue creada en el marco de las funciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Durante la gestión de Santos al frente de la Uferco lideró investigaciones y judicialización de casos de corrupción de alto impacto como Pandora II, Red de Corrupción en la Alcaldía de Tegucigalpa, corrupción en la UNAH y acciones contra diputados. También le dio continuidad a casos de la Ufecic como el de Caja Chica de la Dama y Arca Abierta.
A mediados de 2025, Santos mencionó que tenía intenciones de dejar su cargo porque no sabe hacia dónde va la lucha anticorrupción.
"Es tiempo de poderle ceder ese espacio a otras personas, uno no puede seguir toda la vida luchando contra la corrupción y aun en contra de personas que no quieren que uno siga trabajando", mencionó en su momento.