¿Cómo impactará el conflicto bélico entre Israel e Irán en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los ataques bélicos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y viceversa, tendrán una repercusión en Honduras, aunque veamos el conflicto armado como algo lejano y ajeno a nuestro diario vivir. Así lo explica el catedrático universitario y economista hondureño Henry Rodríguez, quien vaticina que más temprano que tarde las secuelas de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente tendrá un impacto negativo en suelo hondureño. "El conflicto en Medio Oriente, definitivamente tiene un impacto directo, y muy significativo en la economía de nuestro país. No producimos carburantes, todo lo importamos, y por lo tanto, un conflicto como ese puede disminuir la oferta y provocar problemas al acceso de la cantidad de carburantes que necesitemos nos puede poner en precario", vaticinó Rodríguez.

El economista predijo que es casi seguro que habrá una subida en el precio del barril de crudo del petróleo, lo que significa que la economía hondureña se verá afectada directamente al haber incrementos en los derivados; es decir, en el diesel, gasolina, y los distintos tipos de gas. Rodríguez recordó que "tenemos una matriz energética que depende altamente del búnker. Esto significa que esos combustibles pueden tardar en venir el país, van a venir a precios más caros y va a subir el precio de la energía; eso va a afectar directamente a la economía de las familias y a los industriales que dependen de la electricidad para sus procesos".

Costo del transporte

La guerra entre Irán e Israel, con Estados Unidos como aliado de este último, podría incidir en los costos del transporte, teniendo en cuenta que la flota vehicular y los carros particulares se mueven, principalmente, con diésel y gasolina, afectando la capacidad de consumo de las personas.