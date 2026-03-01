¿Cómo impactará el conflicto bélico entre Israel e Irán en Honduras?

De igual manera, se prevé que se vea interrumpido el comercio internacional, derivando en que el costo de los fletes incrementen y que además algunas rutas marítimas se vean afectadas, especialmente en el estrecho de Ormuz (un estrecho entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico; en la costa norte se localiza Irán)."Va a haber una desaceleración económica mundial que nos va a afectar, por el lado de las importaciones y de las exportaciones. Todo se va a volver más caro al interior de nuestra economía, y pensemos en los hondureños de a pie, que el más pobre también se va a ver afectado por el costo de la subida del transporte, producto de este problema que vamos a tener con los carburantes", señaló el docente.En las últimas siete semanas, los combustibles registran un aumento acumulado de más de ocho lempiras, situación que podría agravarse aún más producto del conflicto entre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/mundo/por-que-eeuu-israel-bombardearon-iran-las-razones-detras-ataques-OO29508134" target="_blank">Estados Unidos, Israel e Irán</a>.