  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cómo impactará el conflicto bélico entre Israel e Irán en Honduras?

En los próximos días podrían experimentarse una escalada superior en los precios de los combustibles en Honduras, producto del conflicto en Medio Oriente, vaticina el esconomista Henry Rodríguez

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 13:08
¿Cómo impactará el conflicto bélico entre Israel e Irán en Honduras?

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciaron la madrugada del sábado 28 de febrero.

 Foto: Cortesía Redes Sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Los ataques bélicos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y viceversa, tendrán una repercusión en Honduras, aunque veamos el conflicto armado como algo lejano y ajeno a nuestro diario vivir.

Así lo explica el catedrático universitario y economista hondureño Henry Rodríguez, quien vaticina que más temprano que tarde las secuelas de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente tendrá un impacto negativo en suelo hondureño.

"El conflicto en Medio Oriente, definitivamente tiene un impacto directo, y muy significativo en la economía de nuestro país. No producimos carburantes, todo lo importamos, y por lo tanto, un conflicto como ese puede disminuir la oferta y provocar problemas al acceso de la cantidad de carburantes que necesitemos nos puede poner en precario", vaticinó Rodríguez.

Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes, según Donald Trump

El economista predijo que es casi seguro que habrá una subida en el precio del barril de crudo del petróleo, lo que significa que la economía hondureña se verá afectada directamente al haber incrementos en los derivados; es decir, en el diesel, gasolina, y los distintos tipos de gas.

Rodríguez recordó que "tenemos una matriz energética que depende altamente del búnker. Esto significa que esos combustibles pueden tardar en venir el país, van a venir a precios más caros y va a subir el precio de la energía; eso va a afectar directamente a la economía de las familias y a los industriales que dependen de la electricidad para sus procesos".

Costo del transporte

La guerra entre Irán e Israel, con Estados Unidos como aliado de este último, podría incidir en los costos del transporte, teniendo en cuenta que la flota vehicular y los carros particulares se mueven, principalmente, con diésel y gasolina, afectando la capacidad de consumo de las personas.

Israel atacó el corazón de Teherán; Irán asegura que vengará la muerte de Jameneí

De igual manera, se prevé que se vea interrumpido el comercio internacional, derivando en que el costo de los fletes incrementen y que además algunas rutas marítimas se vean afectadas, especialmente en el estrecho de Ormuz (un estrecho entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico; en la costa norte se localiza Irán).

"Va a haber una desaceleración económica mundial que nos va a afectar, por el lado de las importaciones y de las exportaciones. Todo se va a volver más caro al interior de nuestra economía, y pensemos en los hondureños de a pie, que el más pobre también se va a ver afectado por el costo de la subida del transporte, producto de este problema que vamos a tener con los carburantes", señaló el docente.

En las últimas siete semanas, los combustibles registran un aumento acumulado de más de ocho lempiras, situación que podría agravarse aún más producto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Donald Trump afirma que operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias