"Furia Épica", la campaña militar del Pentágono contra el régimen iraní

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como "Operación Furia Épica", según indicó en su cuenta oficial en la red social X.

La nueva campaña militar comenzó esta mañana de sábado (plena madrugada en Washington) en coordinación con Israel y según dijo Trump en un mensaje a la nación tiene como objetivo acabar con el régimen de los ayatolá en Irán y puede provocar "víctimas" entre los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Israel ha decidido bautizar la campaña contra Irán como "Rugido del León".