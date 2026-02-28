Esta imagen que muestra el regreso de JOH a Honduras está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra al expresidente de Honduras (2014 y 2022) Juan Orlando Hernández descendiendo de un avión comercial y siendo recibido en Honduras por el actual mandatario Nasry Asfura. Sin embargo, la imagen es falsa. Fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un hecho real, según constató EH Verifica. “Al parecer Juan Orlando llegó a Honduras ya”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook compartida desde el 25 de febrero de 2026.

Tras ser condenado el 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 luego de recibir un indulto total otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde entonces, el exmandatario ha manifestado públicamente su deseo de regresar a Honduras. No obstante, también ha señalado que, por el momento, no contempla hacerlo, sin precisar una fecha para un eventual retorno al país. Su ubicación actual en Estados Unidos tampoco ha sido confirmada oficialmente. En una entrevista en febrero de 2026, Hernández afirmó no tener interés en regresar a la política y dijo que su prioridad es estar con su familia y explicar lo que considera "injusticias en su proceso judicial".

Fabricada con IA

EH Verifica identificó múltiples anomalías visuales características de contenidos generados con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la bandera de Honduras que aparece en el fondo se observan cuatro estrellas alineadas horizontalmente, un detalle que no corresponde al diseño oficial, que incluye cinco estrellas en forma de “X”. Asimismo, en el apretón de manos se aprecian ligeras deformaciones en la unión de los dedos, con una fusión anormal entre las manos de ambos personajes, lo que evidencia inconsistencias anatómicas. Durante un análisis técnico realizado con la herramienta especializada Hive Moderation, utilizada para detectar contenido sintético, el resultado arrojó una probabilidad del 99.9% de que la imagen fue generada con inteligencia artificial.