  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras y Ucrania: nueva alianza para potenciar el comercio y la tecnología

¿Nuevos horizontes para el café y la tecnología? Honduras y Ucrania estrechan lazos para abrir puertas al comercio y becas en una reunión estratégica

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 21:49
Honduras y Ucrania: nueva alianza para potenciar el comercio y la tecnología

La subsecretaria de Política Exterior, Pamela Handal (derecha), recibe de manos de la embajadora de Ucrania, Iryna Kostiuk, un libro que resalta los lazos culturales entre ambas naciones, tras una reunión estratégica para potenciar el comercio y la educación.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa.- Honduras y Ucrania buscan fortalecer sus relaciones en materia comercial y educativa, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano, tras una reunión entre diplomáticos de ambos países en Tegucigalpa.

La subsecretaria hondureña de Política Exterior, Pamela Handal, recibió a la embajadora de Ucrania en Cuba, concurrente para Honduras, Iryna Kostiuk, quien fue acompañada por los embajadores de la Unión Europea en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier, y de Francia, Cedrid Prieto.

Asfura resalta inversión, revisión de aranceles y cooperación tras reunirse con Trump

La reunión fue "con el propósito de fortalecer la relación bilateral con Ucrania a través del diálogo político y la consolidación de la cooperación bilateral", indicó escuetamente la Secretaría de Relaciones exteriores en redes sociales.

Señaló además que "el encuentro representa un primer paso para avanzar en una agenda en común orientada a dinamizar los vínculos en las áreas comerciales y educativa, reafirmando el compromiso de Honduras con una política exterior basada en el entendimiento mutuo, el intercambio constructivo y la generación de oportunidades compartidas".

El jueves, una delegación de Ucrania, encabezada por la embajadora Kostiuk, se reunió con empresarios hondureños en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, para tratar sobre temas de cooperación, comercio, tecnología e innovación.

En la reunión también participaron el embajador de la Unión Europea; el cónsul honorario de Ucrania en Honduras, César Elvir; y la cónsul honoraria de Ucrania en República Dominicana, Victoria Yakimova. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias