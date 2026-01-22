Gobierno de Asfura orientará la política exterior hacia la democracia y libre comercio

De acuerdo con Alley, los aliados del nuevo gobierno “serán los aliados de la libertad, de la democracia, del libre comercio y de los valores que comparte el mundo libre, particularmente Occidente ”, una visión que, según explicó, quedó evidenciada durante la gira realizada por Asfura antes de asumir formalmente el poder.

Se priorizará alianzas con países que comparten principios de libertad, democracia y economía de mercado, aseguró Frank Alley , secretario internacional del Partido Nacional, al referirse a la reciente gira internacional del mandatario electo.

Tegucigalpa, Honduras.- La administración que encabezará el presidente electo Nasry Asfura marcará un giro significativo en la orientación de las relaciones internacionales de Honduras .

El dirigente nacionalista destacó que no es casualidad que uno de los principales destinos haya sido Estados Unidos, principal socio comercial de Honduras, donde Asfura fue recibido por altas autoridades del gobierno estadounidense.

“Nuestro presidente electo fue recibido por el secretario de Estado Marco Rubio, una de las figuras más importantes de Estados Unidos en la actualidad, así como por el secretario de Defensa, el secretario de Comercio y el representante de intercambio comercial”, señaló.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Alley subrayó que estos acercamientos abren la puerta a futuras negociaciones económicas.

“Incluso, próximamente se estaría negociando algún tipo de tratado bilateral comercial con Estados Unidos, lo que demuestra que, aun antes de asumir el cargo, hay una apuesta clara por una Honduras con relaciones sólidas y estratégicas”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el hecho de que Asfura haya sido recibido como presidente electo envía un mensaje diplomático contundente.

“Que un presidente electo sea recibido a ese nivel demuestra la confianza internacional y el respaldo a un gobierno del Partido Nacional que buscará tener relaciones como nunca antes las habíamos visto”, sostuvo.

La gira también incluyó a Israel, país que Alley calificó como un socio estratégico clave para Honduras.

“Israel es un aliado importante en materia de comercio, innovación tecnológica, agroindustria, manejo del agua y seguridad. Es un país que nos puede enseñar mucho, especialmente en temas como el uso eficiente del agua y el desarrollo tecnológico”, expresó.

Asimismo, resaltó que Israel es reconocido a nivel mundial como la Startup Nation.

“No es por nada que se le conoce como el país de las startups, donde los emprendimientos tecnológicos y digitales son altamente efectivos y lucrativos, además de contar con uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo”, añadió.

Alley recordó que Honduras e Israel han mantenido históricamente buenas relaciones, particularmente durante gobiernos del Partido Nacional.

“Trasladamos nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, lo que fortaleció una relación de respeto y cooperación mutua”, rememoró.

En cuanto a la visión regional e internacional, el secretario internacional del Partido Nacional indicó que Honduras buscará acercamientos con gobiernos que comparten una agenda similar.

“Estamos hablando de líderes como Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay, Daniel Noboa en Ecuador y, por supuesto, el presidente Donald Trump en Estados Unidos”, manifestó.

El dirigente también cuestionó la política exterior del gobierno saliente, calificándola de excluyente y errática.

“Fue un desplante antidiplomático no recibir públicamente las credenciales de embajadores de la Unión Europea e Israel, socios comerciales fundamentales para Honduras, especialmente en el sector agroexportador y en cooperación técnica”, criticó.

Alley aseguró que con el nuevo gobierno se respetará la diplomacia y los intereses nacionales.

“Toda política exterior debe servir al pueblo hondureño y a los intereses más sagrados de la nación. Estoy seguro de que las cartas credenciales de estos embajadores serán recibidas de manera rápida, eficiente y con los honores que corresponde, bajo el mandato constitucional del nuevo presidente y la próxima Cancillería”, concluyó.