¿Qué temas abordó Nasry Asfura con el presidente de Israel en Jerusalén?

Jerusalén, Israel.- Luego de mantener relaciones tensas con Israel en el mandato de Xiomara Castro, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha comenzado a restablecerlas con su visita a Jerusalén. Han sido tan tensas que la presidente Xiomara Castro ordenó el retiro del embajador hondureño en Jerusalén en abril del 2024 ante el conflicto con Gaza.

No obstante, Asfura Zablah volverá a mantener relaciones al mismo nivel diplomático y ya ha abordado diversos temas en materia de cooperación con Isaac Herzog, presidente de Israel, y con el canciller Gideon Sa'ar. ¿Sobre qué temas hablaron el nuevo jefe de Estado hondureño con su homólogo israelí y Sa'ar? Los puntos abordados fueron el fortalecimiento del comercio y la cooperación en agricultura, tecnología y turismo. Al mismo tiempo programas de cooperación en inversión, tecnología, agua, agricultura, ciberseguridad y otros. Gideon Sa'ar, canciller de Israel, dijo que Honduras es un "amigo cercano y aliado" y en el encuentro con Asfura "discutieron la ampliación de la cooperación y la revitalización de las relaciones bilaterales tras los recientes cambios regionales", precisó Israel.