Nasry Asfura conoce tecnología agrícola innovadora durante su visita en Israel

Israel.- Como antesala a la toma de posesión, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, inició una visita oficial a Israel, donde conoció de primera mano tecnologías agrícolas innovadoras orientadas a ofrecer soluciones prácticas y eficientes para el sector productivo hondureño. El embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, recibió al mandatario electo a su llegada al territorio israelí y destacó que la visita representa un gesto significativo y respeto mutuo entre ambos países. A través de un mensaje oficial, el diplomático señaló que, directamente desde el aeropuerto, la delegación se trasladó a fincas agrícolas para conocer tecnologías aplicadas al uso eficiente del agua y la producción agrícola, herramientas que podrían contribuir a impulsar el desarrollo del sector agrícola hondureño.

Goren subrayó que la presencia de Asfura en Israel reafirma los lazos históricos entre ambas naciones y el interés compartido de fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como desarrollo, innovación, agricultura, seguridad y tecnología. Asimismo, indicó que la visita abre espacios para el diálogo y la construcción de una agenda común orientada al beneficio de los ciudadanos hondureños e israelíes, reiterando la disposición del gobierno israelí de continuar apoyando iniciativas que contribuyan al crecimiento y bienestar de Honduras. La visita del presidente electo se enmarca en la agenda internacional para consolidar alianzas estratégicas y conocer experiencias que puedan ser adaptadas a la realidad hondureña, previo al inicio de su gestión presidencial.