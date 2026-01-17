Nasry Asfura conoce tecnología agrícola innovadora durante su visita en Israel

Israel.- Como antesala a la toma de posesión, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, inició una visita oficial a Israel, donde conoció de primera mano tecnologías agrícolas innovadoras orientadas a ofrecer soluciones prácticas y eficientes para el sector productivo hondureño.
El embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, recibió al mandatario electo a su llegada al territorio israelí y destacó que la visita representa un gesto significativo y respeto mutuo entre ambos países.
A través de un mensaje oficial, el diplomático señaló que, directamente desde el aeropuerto, la delegación se trasladó a fincas agrícolas para conocer tecnologías aplicadas al uso eficiente del agua y la producción agrícola, herramientas que podrían contribuir a impulsar el desarrollo del sector agrícola hondureño.
Goren subrayó que la presencia de Asfura en Israel reafirma los lazos históricos entre ambas naciones y el interés compartido de fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como desarrollo, innovación, agricultura, seguridad y tecnología.
Asimismo, indicó que la visita abre espacios para el diálogo y la construcción de una agenda común orientada al beneficio de los ciudadanos hondureños e israelíes, reiterando la disposición del gobierno israelí de continuar apoyando iniciativas que contribuyan al crecimiento y bienestar de Honduras.
La visita del presidente electo se enmarca en la agenda internacional para consolidar alianzas estratégicas y conocer experiencias que puedan ser adaptadas a la realidad hondureña, previo al inicio de su gestión presidencial.
Asfura ha manifestado previamente que Israel cuenta con "mucha tecnología de agua, agricultura y seguridad que son muy importantes para hacer que Honduras salga adelante y tengamos esas oportunidades de mejorar".
El arribo de Asfura Zablah se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, momento en el que fue recibido por el embajador Goren. Durante su estadía, tiene previsto reunirse con el canciller israelí, Gideon Sa’ar; el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog; y el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Entre los temas a abordar se encuentra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas al mismo nivel, luego del retiro del embajador hondureño en 2025 por el conflicto en Gaza.
Asfura retornará a Honduras el martes 20 de enero para afinar los preparativos de su toma de posesión, programada para el 27 de enero en el Congreso Nacional, en Tegucigalpa.