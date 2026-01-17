Exembajador de Israel en Honduras dice que visita de Asfura busca “soluciones"

Tegucigalpa, Honduras.- El exembajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, destacó la visita del presidente electo Nasry Asfura a Israel y aseguró que el viaje tiene como objetivo encontrar soluciones que permitan impulsar el desarrollo del país.

“Se lo puedo garantizar a todos los hondureños: el presidente electo vino a Israel para encontrar soluciones que permitan sacar a Honduras adelante. Que no les quepa la menor duda”, expresó Golan en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En su pronunciamiento, el exdiplomático también deseó éxitos al mandatario electo. “¡Éxitos amigo, Nasry Asfura!”, agregó en su publicación, en la que resaltó la importancia del acercamiento bilateral.