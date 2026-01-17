  1. Inicio
Exembajador de Israel en Honduras dice que visita de Asfura busca “soluciones"

El exembajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, afirmó que el presidente electo, Nasry Asfura, viajó a Israel con el objetivo de encontrar soluciones para el desarrollo del país

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 12:51
Las declaraciones de Golan se producen en el marco de la visita oficial que realiza Asfura a Israel, como parte de una agenda internacional previa a su toma de posesión.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El exembajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, destacó la visita del presidente electo Nasry Asfura a Israel y aseguró que el viaje tiene como objetivo encontrar soluciones que permitan impulsar el desarrollo del país.

“Se lo puedo garantizar a todos los hondureños: el presidente electo vino a Israel para encontrar soluciones que permitan sacar a Honduras adelante. Que no les quepa la menor duda”, expresó Golan en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En su pronunciamiento, el exdiplomático también deseó éxitos al mandatario electo. “¡Éxitos amigo, Nasry Asfura!”, agregó en su publicación, en la que resaltó la importancia del acercamiento bilateral.

Las declaraciones de Golan se producen en el marco de la visita oficial que realiza Asfura a Israel, como parte de una agenda internacional previa a su toma de posesión como presidente de Honduras.

Como contexto, en las primeras horas de este sábado, Nasry Asfura arribó a Israel, tal como estaba previsto, tras haber sostenido actividades en los Estados Unidos.

El arribo del presidente electo al territorio israelí se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, momento en el que fue recibido y saludado por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, quien celebró su llegada.

Durante su estadía en Israel, Asfura sostendrá reuniones con altas autoridades del Gobierno israelí, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de cooperación.

La visita ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por las expectativas en torno a posibles acuerdos y aprendizajes que puedan contribuir al desarrollo de Honduras.

