Umaña exige a la CSJ resolución de recursos en contra de decreto que desconoce las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita de manera “rápida y urgente” su sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto aprobado por el Congreso Nacional hace unas semanas.
“La Sala de lo Constitucional debe, de manera rápida y urgente, emitir su sentencia acerca de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto de ley emitido por un espurio sector del Congreso Nacional”, expresó el parlamentario a través de su cuenta de X.
Umaña exhortó a los magistrados a resolver conforme a la Constitución y las leyes, dejando de lado cualquier interés político-partidario.
“Deben ajustarse a la Constitución y a las leyes, olvidarse de su camisa político-partidaria y dar tranquilidad a Honduras”, añadió el diputado.
Cabe recordar que, hace más de una semana, se presentó el primer recurso de inconstitucionalidad, así como una acción de amparo, contra el decreto 58-2025 ante la Sala de lo Constitucional; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución.
El decreto fue aprobado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de diputados oficialistas, lo que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales.
La normativa desconoce la declaratoria de elecciones realizada en tiempo y forma por el organismo electoral competente y plantea la realización de un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Sectores críticos advierten que una resolución tardía podría prolongar la incertidumbre política y jurídica en el país, mientras esperan un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional sobre la legalidad del decreto.