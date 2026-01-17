  1. Inicio
Umaña exige a la CSJ resolución de recursos en contra de decreto que desconoce las elecciones

El diputado, Carlos Umaña, instó a la CSJ a resolver sin dilación los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el Congreso para repetir escrutinio

  17 de enero de 2026
Hace más de una semana se presentó el primer recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita de manera “rápida y urgente” su sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto aprobado por el Congreso Nacional hace unas semanas.

“La Sala de lo Constitucional debe, de manera rápida y urgente, emitir su sentencia acerca de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto de ley emitido por un espurio sector del Congreso Nacional”, expresó el parlamentario a través de su cuenta de X.

Umaña exhortó a los magistrados a resolver conforme a la Constitución y las leyes, dejando de lado cualquier interés político-partidario.

Sala Constitucional aún no se pronuncia sobre lluvia de recursos contra decreto 58-2025

“Deben ajustarse a la Constitución y a las leyes, olvidarse de su camisa político-partidaria y dar tranquilidad a Honduras”, añadió el diputado.

Cabe recordar que, hace más de una semana, se presentó el primer recurso de inconstitucionalidad, así como una acción de amparo, contra el decreto 58-2025 ante la Sala de lo Constitucional; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución.

El decreto fue aprobado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de diputados oficialistas, lo que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales.

El polémico decreto de Luis Redondo

La normativa desconoce la declaratoria de elecciones realizada en tiempo y forma por el organismo electoral competente y plantea la realización de un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

Sectores críticos advierten que una resolución tardía podría prolongar la incertidumbre política y jurídica en el país, mientras esperan un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional sobre la legalidad del decreto.

