Umaña exige a la CSJ resolución de recursos en contra de decreto que desconoce las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita de manera “rápida y urgente” su sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto aprobado por el Congreso Nacional hace unas semanas.

“La Sala de lo Constitucional debe, de manera rápida y urgente, emitir su sentencia acerca de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto de ley emitido por un espurio sector del Congreso Nacional”, expresó el parlamentario a través de su cuenta de X.

Umaña exhortó a los magistrados a resolver conforme a la Constitución y las leyes, dejando de lado cualquier interés político-partidario.