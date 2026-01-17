“Lealtad absoluta a nuestra Constitución”: Jefe de las FF AA, previo a toma de posesión de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), se pronunció a pocos días de la toma de posesión de Nasry Asfura. Valerio Ardón asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto tras el retiro de Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien salió del cargo envuelto en varias polémicas y cuestionado por no haber mantenido una postura apolítica. El nuevo jefe asumió en un momento decisivo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hiciera la declaratoria oficial de los resultados electorales, confirmando a Nasry Asfura como presidente electo.

El general publicó en su cuenta de X que su compromiso es con la Constitución de la República y con la Bandera Nacional. "Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. fue claro: ¡LEALTAD ABSOLUTA a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!", escribió a tan solo días de la toma de posesión de Nasry Asfura. Asimismo, sostuvo que es "consciente del honor que representa y de la responsabilidad que conlleva". La presidenta de la República, Xiomara Castro, sancionó un decreto enviado por un pequeño grupo de diputados que apoyaron a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, solicitando al CNE volver a realizar el escrutinio de más de 19,000 actas electorales, supuestamente por inconsistencias.