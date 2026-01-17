Inicio de nuevo gobierno en Honduras: fechas clave previo a toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El tiempo en el poder se agota para el actual gobierno de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro. Dentro de 10 días, cederá la presidencia a Nasry Asfura, declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo.
Este próximo 27 de enero, tal como lo establece la Constitución de la República de Honduras, se llevará a cabo la juramentación y toma de posesión del presidente y los designados electos.
El presidente electo prometió un traspaso presidencial distinto a los hábitos históricos: la ceremonia se realizará en el Congreso Nacional, descartándose el tradicional Estadio Nacional Chelato Uclés. Esta decisión obedece a la política del nuevo gobierno de reducir gastos considerados innecesarios.
Previo a la toma de posesión, también están previstas otras fechas que jugarán un rol importante en la transición. A continuación, los detalles:
Este miércoles 21 de enero se elegirá la junta directiva provisional del Congreso Nacional y, dos días después, el 23 de enero, se elige a la junta directiva en propiedad.
Para el 25 de enero está prevista la instalación de la primera legislatura, es decir, la primera sesión de los nuevos diputados electos.
Ese mismo 25 de enero tomarán posesión los 298 alcaldes elegidos en toda Honduras, entre ellos Juan Diego Zelaya en el Distrito Central, cuyo acto está siendo esperado con atención, ya que el actual alcalde, Jorge Aldana, no acepta los resultados y asegura que no cederá mientras no se cuenten las actas impugnadas, mismas que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró sin lugar.
Además, tomará posesión una vez más Roberto Contreras como alcalde de San Pedro Sula. Contreras seguirá liderando la municipalidad para el período 2026–2030, esta vez bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, tras obtener una amplia mayoría del electorado en ese municipio.
Finalmente, los hondureños verán el 27 de enero a Nasry Asfura, del Partido Nacional, tomar posesión de su cargo con la imposición de la banda presidencial y así convertirse en el presidente oficial de los hondureños.
De acuerdo con los datos oficiales del CNE, con el 97.86% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, equivalentes a un 40.27%, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,452,796 votos, lo que representa 39.53%.