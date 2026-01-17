Inicio de nuevo gobierno en Honduras: fechas clave previo a toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El tiempo en el poder se agota para el actual gobierno de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro. Dentro de 10 días, cederá la presidencia a Nasry Asfura, declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo. Este próximo 27 de enero, tal como lo establece la Constitución de la República de Honduras, se llevará a cabo la juramentación y toma de posesión del presidente y los designados electos.

El presidente electo prometió un traspaso presidencial distinto a los hábitos históricos: la ceremonia se realizará en el Congreso Nacional, descartándose el tradicional Estadio Nacional Chelato Uclés. Esta decisión obedece a la política del nuevo gobierno de reducir gastos considerados innecesarios. Previo a la toma de posesión, también están previstas otras fechas que jugarán un rol importante en la transición. A continuación, los detalles: Este miércoles 21 de enero se elegirá la junta directiva provisional del Congreso Nacional y, dos días después, el 23 de enero, se elige a la junta directiva en propiedad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.