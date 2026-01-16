Presidente electo Nasry Asfura se reúne con María Corina Machado en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, sostuvo un importante encuentro con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington D. C., en el marco de su gira internacional por los Estados Unidos, que se enfoca en consolidar relaciones políticas y diplomáticas para Honduras. Durante la reunión, Asfura destacó la trayectoria de Machado como defensora de la democracia y de los valores de libertad en Venezuela y la región, resaltando que su liderazgo trasciende fronteras y representa una inspiración para los pueblos latinoamericanos que buscan sociedades más libres y democráticas. El presidente electo reafirmó su compromiso con la defensa de los principios democráticos, enfatizando que Honduras aceptará el reto de ser un actor proactivo en la defensa de la libertad y el respeto a los procesos electorales en la región.

Este encuentro se da en un momento clave para Honduras, después de un proceso electoral marcado por una contienda estrecha y atención internacional, culminando en la proclamación de Asfura como presidente electo tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 24 de diciembre de 2025.

