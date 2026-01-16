Presidente electo Nasry Asfura se reúne con María Corina Machado en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, sostuvo un importante encuentro con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington D. C., en el marco de su gira internacional por los Estados Unidos, que se enfoca en consolidar relaciones políticas y diplomáticas para Honduras.
Durante la reunión, Asfura destacó la trayectoria de Machado como defensora de la democracia y de los valores de libertad en Venezuela y la región, resaltando que su liderazgo trasciende fronteras y representa una inspiración para los pueblos latinoamericanos que buscan sociedades más libres y democráticas.
El presidente electo reafirmó su compromiso con la defensa de los principios democráticos, enfatizando que Honduras aceptará el reto de ser un actor proactivo en la defensa de la libertad y el respeto a los procesos electorales en la región.
Este encuentro se da en un momento clave para Honduras, después de un proceso electoral marcado por una contienda estrecha y atención internacional, culminando en la proclamación de Asfura como presidente electo tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 24 de diciembre de 2025.
Más reuniones
En paralelo con esta cita, Asfura ha sostenido una serie de reuniones con representantes de alto nivel en los Estados Unidos. Uno de los encuentros más destacados fue con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en donde abordaron temas de cooperación bilateral, seguridad, comercio y fortalecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Durante su estadía en Washington D.C., el mandatario electo también conversó con funcionarios del Departamento de Estado y empresarios estadounidenses, reforzando la importancia de la inversión extranjera y la generación de empleo para el desarrollo económico de Honduras.
Además, Asfura sostuvo conversaciones con el embajador norteamericano Greer y otros líderes del sector privado para promover la cooperación económica y establecer un marco que permita ampliar la cooperación comercial y la inversión estratégica entre Honduras y Estados Unidos.
Estas gestiones, según su oficina, buscan sentar las bases para un crecimiento sostenible y un ambiente de negocios favorable antes de su administración oficial.
La gira de Asfura también incluye agendas con Israel, con miras a fortalecer alianzas que potencien la seguridad, la estabilidad democrática y los vínculos económicos de Honduras en la región y el mundo.