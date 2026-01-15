Nasry Asfura y Estados Unidos buscan pactar un acuerdo comercial bilateral

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo Nasry Asfura y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , se reunieron en Washington el pasado miércoles 14 de enero, ambos pusieron sobre la mesa las cartas para reactivar las oportunidades comerciales bilaterales.

En su resumen, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos dio a conocer que Asfura y Greer sellaron la intención de iniciar las negociaciones de un acuerdo de comercio recíproco bilateral "lo antes posible".

Según el informe oficial, ambas partes coincidieron en que el fortalecimiento de la cooperación económica es el camino para el crecimiento. Ambas delegaciones recalcaron la importancia de mantener una relación estrecha basada en el beneficio mutuo.

Durante su apretada gira, el presidente electo junto a la congresista María Elvir Salazar fueron recibidos por el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter. El encuentro ha sido visto como un retorno a la alianza histórica entre Honduras e Israel, que se había enfriado durante la administración saliente de Xiomara Castro.

Asfura también se reunió con otras figuras de alto nivel del gobierno estadounidense, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Howard Lutnick.

De acuerdo a lo emitido en los perfiles oficiales de los mencionados, en estos diálogos, el foco central fue la cooperación económica y el respaldo de la potencia del norte para fortalecer las finanzas de Honduras.

La búsqueda de fondos y sostenibilidad también llevó a la comitiva hondureña a las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí, las vicepresidentas Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dieron seguimiento a las pláticas que Asfura ya había iniciado con el titular del organismo, Ilan Goldfajn, asegurando que el flujo de proyectos y financiamiento para Honduras mantenga su ritmo.

Asimismo, la visión internacional de la nueva administración incluyó un acercamiento con el American Jewish Committee (AJC). Acompañado por la canciller entrante, Mireya Agüero, Asfura dialogó con Dina Siegel Vann y Daniela Greene.