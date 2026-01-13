Asfura amplía agenda con organismos financieros y prepara reuniones en Israel

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, continúa desarrollando una agenda internacional de alto nivel en su segundo día de reuniones en la capital de los Estados Unidos. Esta vez centrada en encuentros con organismos financieros multilaterales, como parte de su visita oficial a Estados Unidos, previo a su desplazamiento a Israel, donde también sostendrá reuniones con autoridades de ese país. Este martes, Asfura se reunió con representantes del Banco Mundial, institución que dio la bienvenida oficial al presidente electo, reflejando el interés de los organismos financieros internacionales en establecer un canal directo de diálogo con el próximo gobierno hondureño.

Estos acercamientos forman parte de una estrategia orientada a gestionar apoyo financiero, cooperación técnica y respaldo a proyectos de desarrollo desde antes del inicio del nuevo mandato. Las reuniones con bancos y organismos multilaterales abordan temas clave como financiamiento para infraestructura, fortalecimiento institucional, reducción de la pobreza, programas sociales, desarrollo energético y apoyo a la estabilidad macroeconómica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para Honduras, este tipo de contactos anticipados resulta fundamental para asegurar líneas de crédito, asistencia técnica y acompañamiento financiero en los primeros meses de gobierno. Además del Banco Mundial, se espera que Asfura continúe sosteniendo encuentros con otras instituciones financieras internacionales, como parte de una agenda enfocada en la atracción de inversión, la generación de empleo y el impulso a sectores productivos estratégicos.

Agenda bilateral con Israel

Como parte de su agenda en Washington, el presidente electo también sostuvo un encuentro con la directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann, y la directora adjunta, Daniela Greene, quienes se reunieron con Asfura y con la canciller entrante, Mireya Agüero, para dialogar sobre temas de importancia mutua y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación. Durante el encuentro, se destacó la disposición de continuar colaborando con el próximo gobierno hondureño para afianzar las relaciones entre Estados Unidos, Honduras e Israel, al tiempo que expresó buenos deseos para la visita oficial de Asfura a territorio israelí. Tras concluir su agenda en Estados Unidos, el presidente electo viajará a Israel, donde tiene previsto reunirse con autoridades gubernamentales, en una visita que busca fortalecer la relación bilateral entre ambos países.