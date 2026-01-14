María Elvira Salazar tras reunión de Asfura con Israel: "Honduras corrige el rumbo"

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la transición de gobierno, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha desplegado una intensa jornada diplomática en Washington D.C., centrada en la reactivación de alianzas estratégicas. Asfura, en compañía de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, sostuvo un encuentro clave con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, este miércoles 14 de enero.

Al respecto, la congresista María Elvira Salazar se pronunció a través de sus redes sociales para destacar el acercamiento de Honduras con Israel, tras tensiones significativas con el gobierno de Xiomara Castro, relacionadas con el retiro de su embajador en protesta por la situación de Gaza. "Gracias al embajador de Israel en EE UU, Yechiel Leiter, por recibirnos. Fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y escuchar su visión para el país. Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de prosperidad y amistad", escribió María Elvira Salazar en su red social.



