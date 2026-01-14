María Elvira Salazar tras reunión de Asfura con Israel: "Honduras corrige el rumbo"

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la transición de gobierno, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha desplegado una intensa jornada diplomática en Washington D.C., centrada en la reactivación de alianzas estratégicas.
Asfura, en compañía de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, sostuvo un encuentro clave con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, este miércoles 14 de enero.
Al respecto, la congresista María Elvira Salazar se pronunció a través de sus redes sociales para destacar el acercamiento de Honduras con Israel, tras tensiones significativas con el gobierno de Xiomara Castro, relacionadas con el retiro de su embajador en protesta por la situación de Gaza.
"Gracias al embajador de Israel en EE UU, Yechiel Leiter, por recibirnos. Fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y escuchar su visión para el país. Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de prosperidad y amistad", escribió María Elvira Salazar en su red social.
Otros encuentros
El pasado martes 13 de enero, el mandatario se reunió con otras figuras de alto nivel del gobierno estadounidense, entre ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Howard Lutnick, quienes lo recibieron para discutir temas relacionados con el fortalecimiento y cooperación económica de los Estados Unidos a Honduras.
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, recibió a Asfura para analizar mecanismos de apoyo al desarrollo, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió sus puertas al líder hondureño por primera vez en su sede principal.
En el BID, las vicepresidentas Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dieron seguimiento a las conversaciones iniciadas previamente con el titular del organismo, Ilan Goldfajn.
La agenda incluyó además un acercamiento con el American Jewish Committee (AJC). Asfura, acompañado por la canciller entrante, Mireya Agüero, dialogó con Dina Siegel Vann y Daniela Greene sobre temas de interés común y la importancia de la cooperación internacional en la nueva etapa que inicia el país.
Desde antes y después de ser declarado como el ganador de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura ha dejado claro que su política exterior se inclinará en posicionar a Honduras como destino seguro para los negocios y un aliado confiable para Centroamérica.