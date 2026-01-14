BID recibe a Nasry Asfura en Washington para fortalecer cooperación con Honduras

Washington, Estados Unidos.-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, en su primera visita a la sede del organismo en Washington, en un encuentro centrado en fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral.

Según informó el BID, la reunión con los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dio seguimiento a las conversaciones iniciadas previamente con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada en su cuenta oficial de X.