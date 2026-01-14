  1. Inicio
BID recibe a Nasry Asfura en Washington para fortalecer cooperación con Honduras

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, publicó el BID

La visita ocurre días después de que el CNE confirmara su triunfo electoral, en medio de reclamos de la presidenta Xiomara Castro por un nuevo recuento.

 Foto: EFE.

Washington, Estados Unidos.-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, en su primera visita a la sede del organismo en Washington, en un encuentro centrado en fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral.

Según informó el BID, la reunión con los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dio seguimiento a las conversaciones iniciadas previamente con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada en su cuenta oficial de X.

Asfura amplía agenda con organismos financieros y prepara reuniones en Israel

Durante su visita a la capital estadounidense, Asfura fue recibido, previamente, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, al mandatario electo hondureño por el conservador Partido Liberal.

La llegada de Asfura a Washington sucedió pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara su victoria y en medio de reclamos de la actual mandataria, Xiomara Castro, quien exige un nuevo recuento de las actas asegurando que existieron anomalías notables.

Asfura será investido como presidente de Honduras el próximo 27 de enero, tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2025, en las cuales contó con el respaldo público de Trump, quien lo calificó como "la única opción" para que su Administración trabajara con el país centroamericano.

Toma de posesión de Nasry Asfura no contará con presidentes ni invitados internacionales

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

